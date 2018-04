REPENSANDO LA FRONTERA CON EL MAR La revisión de todo el plan de la Marina es adecuada para resucitarla pero debe tener en cuenta la enorme deuda pendiente PACO MORENO Lunes, 23 abril 2018, 16:10

Ahora debe ser más porque en casa del pobre todo son problemas, aunque a 465 millones de euros ascendía la deuda del Consorcio Valencia 2007 el pasado 6 de marzo, cuando se reunió por última vez el consejo rector en una sesión que contó con el rechazo del Gobierno a financiar la reurbanización del entorno del Tinglado 2.

Lo digo por la decisión del alcalde Joan Ribó de descartar un hotel en el enorme edificio de los Docks («ese uso no es el que nos gusta. Ese uso no es el nuestro»). Legítima y acordada con el Consorcio al apostar por un proyecto cultural o basado en las empresas innovadoras (o los dos), aunque arriesgada a mi entender porque pierde una potencial fuente de ingresos para la Marina.

Muy seguro debe estar el primer edil de jugarse a una carta la inversión hotelera en la Marina con la torre de hasta 30 plantas junto al edificio del Reloj. El Consorcio matiza que todo el edificio no será para el mismo uso, sino que será combinado con oficinas u otros equipamientos.

Es cierto que el plan de usos de la Marina es tan flexible que pueden destinarse para un hotel hasta la antigua sede de la Autoridad Portuaria, donde ahora tiene los despachos el Consorcio Valencia 2007, aunque este documento está en profunda revisión.

Dicho eso, yo no confiaría mucho a corto plazo en que el Gobierno condone la deuda, lo que pide cada vez que puede el alcalde Ribó. Está bien el tono reivindicativo y hay que apoyarlo pero con los dos pies en tierra. De momento ya es bastante que el Tesoro se haga cargo de las letras, aunque cada vez se tome nota puntualmente en una libreta negra para su cobro futuro.

De ahí que convendría incluir en los comités de expertos, tormentas de idas, grupos de trabajo o como se quiera denominar a las recomendaciones que busca el Consorcio el dato de los 465 millones de euros. Más que nada para que todos tengamos en cuenta que hay una deuda pendiente y no podemos rechazar usos como si fuera una reunión para elegir muebles de comedor.

Ojalá se consiga la condonación, pero visto lo que ocurrió en el último consejo rector con el rechazo del Gobierno a participar en una inversión de poco más de un millón de euros, eso no ocurrirá pronto. Por cierto, hace un mes se habló del compromiso del Ayuntamiento y la Generalitat para asumir la inversión, de la que nada se sabe todavía.

Esa reforma debía servir para transformar un aparcamiento de coches alrededor de la nave portuaria en un bulevar peatonal y ajardinado, enterrando parte del fallido circuito de Fórmula 1. ¿Acabará el mandato sin que se haga nada? Vista la lentitud del Consorcio en todos los procesos que acomete, no me sorprendería. La propia rehabilitación del Tinglado 2 no acaba de arrancar.

De las propuestas conocidas para los Docks, me llama la atención la insistencia en colocar más museos en la dársena. Una iniciativa para uno relacionado con los barrios del Marítimo y otra para un centro dedicado a la arquitectura y el diseño.

Para el primero ya se ha reservado el antiguo Varadero con el escándalo que supuso la anulación de un concurso en el que se habían presentado ofertas y adjudicado en la práctica a una empresa. Ya podían estar abiertos los restaurantes y otras salas previstas, mientras que del Museo del Mar no se sabe más que el interés de las instituciones públicas en realizarlo.

De ahí que mucho ojo con no incluir la temida cifra (465 millones, tanto que al propio Ribó le pareció enorme cuando se la dijo el director general del Consorcio, Vicent Llorens), en la revisión del plan de usos de la Marina. De momento lo más visible en la dársena son los proyectos de emprendedores y formación, aunque son sólo una pequeña parte de lo que se espera.

En las próximas semanas se decidirá si Valencia acoge la sede de la World Race de 2019, la regata oceánica que huyó de Barcelona por miedo a la inestabilidad política. El Consorcio lidera las negociaciones, lo que supone la primera decisión acertada del Ayuntamiento en este asunto vistos los antecedentes de lo ocurrido en la Copa Davis, donde llegó a sonrojar comprobar los problemas que tiene el gobierno municipal para reconocer que apoya y financia un gran evento. Fuera complejos ideológicos que la ciudad se puede beneficiar mucho de una competición náutica en una de las mejores marinas del Mediterráneo. Ese era el propósito cuando la hicieron.