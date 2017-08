El relato del terrorista Los fieles han de velar por que sus pastores no sean lobos con piel de cordero VICENTE GARRIDO Viernes, 25 agosto 2017, 09:22

Los atentados de Barcelona y Cambrils sitúan un tema central de análisis: la importancia del relato yihadista y su capacidad para convertir en asesinos múltiples a jóvenes que estaban integrados en nuestra sociedad, es decir, cómo ha sido posible que un grupo de chicos que habían escapado a un futuro miserable en sus países de origen y disponían de una nueva realidad en España homologada a la de millones de españoles nativos se alzaran con voluntad asesina ante quienes les ofrecieron esa oportunidad. Lo hemos vivido aquí ahora; en otros países son muchos los casos donde jóvenes adultos que habían nacido allí o llevaban largo tiempo residiendo donde atentaron habían obtenido estudios y trabajo, y eran considerados miembros de pleno derecho de su comunidad.

Frente a esta realidad no podemos cerrar los ojos. Hay 'un Islam' que se vende como un formidable relato de vida alternativa que subyuga a un número reducido pero con efectos devastadores de personas de origen musulmán, aunque no fueran en absoluto practicantes disciplinados religiosos en la mayor parte de su vida. Es un elemento esencial de prevención: no es tolerable que cualquiera pueda erigirse como imán y tomar a su cargo una mezquita e inducir a los jóvenes a convertirse en terroristas sanguinarios. Las advertencias de las comunidades musulmanas señalando que nadie controla a los imanes son de vital importancia. Hemos de exigir un respeto escrupuloso de la ley a todo el que se instale en España; la religión es un asunto privado, pero no lo es el que se utilice como estrategia de indoctrinación para crear asesinos.

La comunidad musulmana ha de ser exigente y vigilante: si ella grita «no en mi nombre», no puede dejar la responsabilidad de identificar a los radicales a los servicios de prevención del Estado. Han de organizarse para detectar y denunciar a los que incuban los huevos de la serpiente. Estamos viendo que el relato de la yihad es muy poderoso, y en solo unos meses se puede convertir a un buen estudiante de un barrio integrado en un asesino desalmado. Por ello deben contribuir con su mayor celo a que sus mezquitas no sean púlpitos de una ideología política y religiosa muy destructiva, no solo para las víctimas sino también para su propia comunidad.

Junto a esto, parece obvio que algunos jóvenes son vulnerables frente a este discurso, tal y como hay personas más fácilmente inducidas por sectas destructivas. Ahora vemos que lo importante es el sentimiento subjetivo; el relato que uno asimila, no los hechos objetivos; estos jóvenes creyeron hasta morir que debían matar a quienes les acogieron. Por eso ahora urge tomar medidas: si el islam es 'paz y amor', no podemos permitir que aquí cualquiera pueda erigirse en guía espiritual de los jóvenes. Los fieles han de velar por que sus pastores no sean lobos con piel de cordero.