EL RELATO CATALÁN

El soberanismo catalán ha conseguido su propósito de que gran parte del partido que disputa contra España se juegue según sus particulares reglas y en su terreno, es decir, con todo a favor. Uno de sus logros es que incluso los intelectuales que se pronuncian con claridad contra la independencia repartan las culpas de esta aventura insensata. Según su relato, de la deriva catalana no sólo serían responsables los independentistas, ni siquiera los más radicales, sino que también tendría mucho que ver el Gobierno del PP con su insistente negativa no sólo al referéndum sino a sentarse a negociar de tú a tú con los que quieren romper la unidad del Estado. Ponen al mismo nivel a aquellos que no respetan las normas, que se saltan las leyes y las resoluciones judiciales y que pretenden derribar por las bravas el modelo territorial surgido de la Constitución del 78 con los que han optado por una vía estrictamente jurídica, no política, excluyendo las concesiones a quien se ha atrevido a plantear un pulso a las instituciones democráticas. La perversión de semejante planteamiento es más que evidente y no merecería más comentario si no fuera por un matiz importante que no conviene pasar por alto. El hecho de que el Gobierno esté en manos del PP sitúa al bloque 'legalista' en una soledad que refuerza a los soberanistas. Para los intelectuales de izquierdas, incluso para los que se declaran partidarios de la unidad de España y defensores de la Carta Magna del 78, no es procedente alinearse con la derecha, con los españolistas. No queda moderno, desmerece a su condición de progresista, no le da puntos ante su público. En su caso, la mejor opción es distanciarse del independentismo pero, al mismo tiempo, hacerlo de los populares y de sus aliados en este asunto, Ciudadanos, colgando a todos ellos el mismo cartel de culpables del desastre catalán. La realidad, sin embargo, es muy distinta, aunque políticamente sea incorrecto decirlo. La deriva de Cataluña es el resultado de casi cuarenta años de inmersión nacionalista, de una juventud que ha nacido y crecido primero sin España y luego contra España, de una sociedad adormecida por unos medios complacientes y una burguesía acomodada cuando no cómplice. El famoso «España ens roba» no es más que un desvarío insolidario tan improcedente como si los vecinos del valenciano barrio del Ensanche o los del Llano del Real denunciaran que la Fuensanta o Malilla -donde se paga mucho menos IBI-les roban. No se puede negociar con quien no quiere respetar la ley, no hay nada que ofrecer a aquel que aspira a romper la unidad de España para crear un Estado propio. Pero afirmar algo así no está en la hoja de ruta del intelectual de izquierdas, que prefiere construir un relato a su medida.