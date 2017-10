LA RELAJACIÓN LLEVÓ A LA LOCURA FINAL

Descanso por compromisos internacionales de selecciones, imbatidos o invictos, como prefiráis, con casi toda la plantilla a disposición y ante la perspectiva de auparse al segundo puesto de la tabla clasificatoria. ¡Mejor imposible! Ahhhh, y Rodrigo de vuelta al combinado nacional. Poco a poco el Valencia vuelve al lugar que le corresponde.

Aunque sea pronto, se va definiendo el papel de todos y cada uno de los contendientes. FC Barcelona, Real Madrid y Atlético estarán muy arriba, parece que Sevilla competirá por puestos europeos, probablemente por entrar en Champions League, hay que esperar a ver cómo se comportan Villarreal, Athletic Club y Real Sociedad hasta el final de la primera vuelta, y contando con alguna sorpresa, quizá como la del Betis, se conforma el ramillete de candidatos que se repartirán los ocho o diez primeros puestos en la clasificación. Y, entre ellos, el Valencia, que asegura luchar hasta el final, que estará entre todos estos clubes peleando con la determinación que viene haciendo a lo largo de la temporada y que, bajo mi punto de vista, debe marcarse la cuarta plaza como un objetivo realista, alcanzable.

Y porqué además, la dinámica es absolutamente positiva. Cuando atacas regular, defiendes bien, y cuando defiendes mal, haces goles que te sirven para ganar. El Valenciaha encajado dos goles en tres de los siete compromisos ligueros que ha disputado, Real Madrid, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. Ayer antes el Betis tres pero marcó seis. Y no ha perdido. Es más, ha ganado contra rivales de entidad. Por lo tanto, incluso teniendo que mejorar, como el propio Marcelino reconoce, el equipo no pierde. Y esto, a principio de temporada, siempre viene francamente bien. Y el equipo lo aprovecha.

Ayer, visita al Betis de Quique Setién, entrenador con el que también están contentos en su nuevo club. Yo me alegro. Obviamente estamos satisfechos por aquí, con la elección y posterior llegada del técnico asturiano, pero el mal trago de Quique debió ser considerable. El Valencia, tras un intercambio de golpes, se puso por delante. Guedes, como ya dije, marca diferencias. Neto paró un penalti que mantuvo al Betis fuera del partido y tras lo que parecía la sentencia de Mina llegó la locura. Hasta el 1-4 el Valencia fue superior. La relajación tuvo la culpa. Algo que seguro que no gustó a Marcelino y que se traducirá en charla y trabajo para que no se vuelva a repetir. Con el Betis volcado para buscar el empate cuando ya nadie se lo creía en el Villamarín, el Valencia sentenció a la contra. El partido nunca debió llegar a ese punto. Un despiste de Parejo y la salida de Murillo desajustaron la defensa.

Y para terminar, tan solo un recuerdo para Luis Cervera, recientemente amortizado por el club. Da la sensación de que se actúa por impulsos y en función sólo del presente. «Cómo ahora nos va tan bien, todo por el aire, nosotros somos y tenemos capacidad suficiente para dirigir esto». Buen profesional y discreto. Espero que le vaya muy bien.