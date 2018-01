Els Reis catalanistes

El President de la Diputació de Valéncia i l'institució que presidix és, entre totes les institucions públiques, la que majors subvencions ha entregat a totes les entitats catalanistes que tenen com a objectiu destruir la nostra llengua, negar la nostra història, burlar-se de les nostres tradicions, i en resum, convertir a la nostra Comunitat Històrica, al Regne de Valéncia, en un suplement provincial dels Països Catalans.

I tot això mentres se li nega a Lo Rat Penat, l'institució més senyera per la seua història de totes les entitats culturals, la cessió per un sol dia del Teatre Principal per a celebrar els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia. El nostre pecat, no agenollar-nos davant el poderós i seguir defenent els ideals del poble valencià i dels nostres fundadors: la nostra llengua, la nostra història i la nostra cultura.

L'alcalde català de la nostra ciutat, que comença l'any malgastant els diners dels contribuyents subvencionant a entitats catalanistes que ningú coneix, oblida les seues obligacions en aquelles associacions que tenen la més bella història en la defensa de les nostres festes i tradicions. Una vegada més, l'alcalde manifesta el seu sectarisme, sols propi dels separatistes catalans.

I me queda per citar al tercer malgastador dels diners dels valencians. Segurament el més perillós dels tres, el més nefast dels nostres governants, el Conseller que té al seu càrrec l'educació dels nostres jóvens. Un individu que subvenciona als qui destruïxen cada dia l'amor a Valéncia de la nostra joventut mentres els adoctrinen en unes glòries catalanes que mai varen existir. Un individu que nega el dret a la concertació a aquells centres educatius que no claudiquen en el seu radicalisme. Tres reis, tres enemics de tot lo que Valéncia significa i als que el poble valencià demanarà contes molt pronte.