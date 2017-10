LA REINA DE LA NOCHE

Somos hijos del azar. A lo largo de la vida fértil de una mujer se generan 750.000 óvulos, pero no más de dos o tres por española se enfrentará a una avalancha de 250 millones de espermatozoides. Sólo uno de estos intrépidos alcanzará la meta y aún tendrá que vérselas con el destino para consumar la procreación. Hay loterías con más probabilidades, pero, si no se juega, no se gana.

Al hecho venturoso que ocurre de forma casual se le denomina serendipia y, aunque parezca una palabra griega, viene realmente del antiguo nombre de Sri Lanka, que los británicos llamaban Serendip. Sin embargo, que tenga este sentido es fruto del cuento 'Los tres príncipes de Serendip'. En él, tres príncipes adivinan por unas huellas que por su camino había pasado un camello tuerto del ojo derecho, que cargaba miel y mantequilla, llevando en su lomo a una mujer embarazada.

Al describirlo con tanta exactitud, el mercader que lo había perdido (junto a su esposa), los llevó ante la justicia acusados del robo y logró que los condenaran a muerte. Sólo la casualidad hizo que la mujer lograra llegar a tiempo para esclarecer el problema y salvar a los tres inocentes.

Lo curioso es que sucesos como éste ocurren a diario, generando los más dispares efectos. Sin ir más lejos, una chica llamara Diana tuvo que cuidar de sus hermanos al salir sus padres a cenar. En el comedor de casa, la muchacha empezó a pasar los canales de la tele, pero nada le gustaba.

Sus hermanos trasteaban en la alfombra con la perra hasta que vieron como Diana, fervorosa admiradora de New Kids On The Block, se quedaba embobada viendo y escuchando algo que estaban echando en la televisión pública.

Diana empezó a imitar los complejos gorgoritos que una mujer a la que todo un teatro aplaudía al término de su ejecución. En el Teleprograma alemán de mediados de los años 80, la chica miró qué era eso: «'La flauta Mágica' de Wolfgang Amadeus Mozart». Así, el Peter Pan de Salzburgo hechizó a aquella Wendy germana y a sus hermanos para que acabaran saltando en el sofá con la música a todo volumen entre las quejas de los vecinos.

Hoy, 30 años después, Diana Damrau es una de las sopranos más cotizadas del mundo para el papel de Reina de la Noche, que muchos recordarán emergiendo en un escenario lleno de estrellas en la película 'Amadeus'. Pasión, talento y tiempo obraron el milagro en su caso, como en el de otros, pero si no hubiera estado en ese momento concreto en ese preciso lugar, nada de eso hubiera ocurrido.

