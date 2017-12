REGALE UN BALÓN

El fin de la dictadura y la transición llevaron a la aprobación de la ley del divorcio. Mis padres fueron uno de los primeros en hacer uso de ella y eso, además de para ser un bicho raro en un colegio religioso, me llevó a conocer a Papá Noel mucho antes que otros niños. La celebración pagana entró en mi vida por fuerza mayor. Yo tendría siete u ocho años. Mi padre contrató a un Papá Noel de pega que en realidad era Alfredo el de la falla, al que descubrí sin confesar debajo de aquella barba blanca. El régimen de visitas en Navidad derivó en una carta doble de regalos a Laponia y Oriente. En casa de mis abuelos paternos me dejaron el primer balón de mi vida. Un Tango España. Naranja fluorescente. Todavía recuerdo su tacto. Un balón para jugar sobre nieve. Lo estrené en el chalé. La primera patada acabó con el balón pinchado en un cactus. En esos tiempos, Papá Noel era tan mágico y especial que unos días después dejó otro Tango España. También fluorescente pero en este caso de color amarillo. Me acompañó durante muchos años de mi vida, lo amé por encima de todas las cosas y visitó al zapatero en más de una ocasión para zurcir los descosidos. Disfruté de otros balones pero ninguno tuvo el valor sentimental de aquel. En la paredes del frontón del chalé pintábamos con tiza un par de porterías y agotábamos las tardes con partidos interminables de fútbol. Luis, Santi, Chache, Edu, Chus, mi hermano David y yo nos hicimos mayores mientras aquel balón fluorescente perdía luz y piel. También lo pateó Germán, que se fue demasiado pronto. Con aquel balón me sentía cada tarde José Manuel Sempere y el cemento del suelo de aquel frontón era para mí mejor que el césped de Mestalla. Mi hermano, en cambio, se apropió de la figura de Carrete. Tuve otros muchos regalos a lo largo de mi vida. La bicicleta -una BH MBX California X3- también tuvo un lugar especial pero nunca significó lo mismo que el primer balón. El fútbol me sirvió para moverme con destreza en recreos con ocho partidos a la vez. A aprender la ley de la calle. A negociar si no era el dueño del balón y a ser justo si el propietario era yo. No hay mayor gesto de solidaridad infantil que poner a disposición de la chiquillería tu bien más preciado, tu balón. El fútbol abre la mente y machaca las rodillas. El balón forma parte de la vida. Desde bien pequeño, mi hijo casi siempre recibe por Navidad una pelota. Este año, será Papá Noel el que le deje debajo del árbol otro balón, uno más para la colección. La carta está escrita y enviada. Llegará en casa de su tía. Hoy todavía me acuerdo de aquel Tango fluorescente, de aquellos partidos sin reglas ni cronómetro, de aquellas pachangas hasta el anochecer. No olvide de poner un balón en su carta.