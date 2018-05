Refundación o desbandada

La caída de Cristina Cifuentes ha encendido una luz roja que avisa del peligro de desplome de la organización política más implantada en España, con mayor número de militantes y mayoritaria en el Parlamento. Cifuentes representaba el futuro. Ella era el relevo para los políticos contaminados del PP madrileño. Su imagen de intransigente con la corrupción permitía imaginar un futuro de borrón y cuenta nueva con una dirigente blanca como los vestidos que gastaba tan a menudo. Pero su desmoronamiento y la dificultad de Génova para encontrar un candidato con garantías que no tenga esqueletos en el armario, es un síntoma de que la desconfianza se ha instalado en el PP. Si la organización pierde su autoestima y la confianza en sí misma, el futuro no puede ser más oscuro. Segunda luz roja: las siglas están carcomidas por la relación con casos de financiación ilegal, comisiones o simple apropiación indebida de delincuentes con carnet.

Sin embargo, la peor de las noticias es que ya no se sabe qué valores defiende el PP ni cuál es su programa real o su proyecto de futuro. Está perdiendo credibilidad a chorros. Y lo más negativo para una organización es la pérdida de confianza social. Paradójicamente España registra una prima de riesgo de 73 puntos, el 155 funciona en Cataluña con bastante normalidad y Rajoy ha retocado el presupuesto para incrementar el gasto en pensiones. Pero aunque estas medidas salvan del KO al gobierno, dejan sonado al PP. No es bueno que acabes en el club de los que solo aciertan cuando rectifican. El partido y el gobierno han dejado de ser previsibles. La buena intención que se le presume a Mariano Rajoy está desbordada por la sospecha de su incapacidad para reaccionar ante una realidad compleja que pide algo más que «sentido común».

De momento, la impresión que ofrecen Génova y Moncloa es de parchear para salvar los muebles. Intentar mantener el cero a cero. «Tente mientras cobro» que apunta el dicho popular. Falta absoluta de ambición política. Resignación. Su imagen de agotamiento de ideas frente a la nueva economía, a la globalización, al tablero internacional, al desafío soberanista, es palpable. Los antiguos pilares del gobierno -De Guindos, Soraya Sáez de Santamaría y Montoro- o se han ido o están fuera de juego y las promesas del partido -Maroto, Casado, Andrea Levy...- han resultado muy livianos para la tarea. Queda afrontar la refundación del PP. No sólo cambiar a la gaviota por el roble, sino abrir unos estados generales para limpiar la organización de adherencias y revisar el ideario y la dirigencia. Eso no garantiza la recuperación del terreno perdido. Pero si no se afronta antes de las elecciones generales el PP tendrá que hacerlo desde la derrota en las urnas. Y entonces ya se habrá producido la desbandada.