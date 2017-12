De reformas y líderes

Todos los analistas políticos parecen de acuerdo en que tenemos un buen montón de problemas en España que requieren una solución perentoria, que en la ruta en que vamos no es probable que se alcancen estas soluciones y que se requiere de 'consensos' amplios para cambiar las cosas.

La mayor parte de la ciudadanía tiene la misma sensación de falta de soluciones y busca entre los líderes políticos, cada cual los suyos, los que puedan mostrarlas y se ha instalado una situación de inquietud y alarma que tiene por sí misma consecuencias perversas, como predice el teorema de Thomas: «Si las personas definen unas situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias», según el cual las sensaciones negativas tenderían en estas circunstancias a agravar los problemas.

En la búsqueda de remedios a la inquietud se comete el error de buscar a un hombre que dé respuestas, en lugar de tratar de encontrar a un hombre que tenga un modo de buscar una respuesta, como advirtió R. Feynman ('Qué significa todo esto'), lo que conlleva que los políticos tengan que formular en sus campañas, para mostrarse y ser elegidos por los ciudadanos, soluciones simples y promesas políticas que rara vez pueden mantenerse en su literalidad, pues como señalaba Todorov «el primer enemigo de la democracia es la simplificación» ('Los enemigos íntimos de la democracia'). El pueblo debería encontrar un genio (persona de capacidad extraordinaria para inventar cosas nuevas y admirables o ser fabuloso con figura humana que interviene en cuentos y leyendas orientales, DRAE) para obtener las respuestas pero por desgracia los de la

primera acepción son extraordinariamente escasos y de la segunda simplemente no existen, y ver resueltas las complejas situaciones actuales.

A falta de un genio es imprescindible que con buen juicio sepamos distinguir a los dirigentes con verdadero talento, o sea capacidad para obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia, y 'buenos oficios', en el sentido de recursos de mediación o intervención para resolver una desavenencia entre otros (María Moliner), de aquellos otros que tienen oficio político, como ocupación habitual (DRAE), o de los simplemente poseen mañas, o sea destrezas, habilidades, artificios o astucias (DRAE). De estos últimos se puede decir que abundan entre populistas que procuran conseguir el apoyo inmediato de la multitud, utilizando la palabra no para desvelar la verdad sino para esconderla. «En esta tierra nuestra la verdad murió hace mucho tiempo» y aunque Fernando Aramburu se refería al País Vasco ('Patria'), creo que se puede decir sin ambages de todo el tado.

El indudable buen juicio de la mayoría de los ciudadanos corre importante riesgo de perderse cuando el conjunto pasa a comportarse como masa, ya que «la gran masa siempre se inclina hacia el lado donde se halla el centro de gravedad en cada momento» (S. Zweig, 'El mundo de ayer') y este centro de gravedad con los medios de comunicación y propaganda y las redes sociales, es extremadamente fácil zarandearlo y cambiarlo, pudiendo determinar conductas basadas en sentimientos más que en razonamientos en el momento crucial de unas elecciones, con el peligro de elegir a personajes con oficio y mañas pero poco talento, que al fin y al cabo también es un bien escaso.

Además de la importante cita electoral catalana del día 21, excepcional por las circunstancias en que se origina, en las que se mueve y por la trascendencia de sus resultados -y no sólo para el ámbito catalán- se nos están proponiendo reformas de gran calado como cambios sustanciales en la financiación de las autonomías y de la propia Constitución, entre otras.

Advertía Pío Baroja que «hay que ser muy torpe de cabeza para pensar que se puede hacer una modificación profunda de la sociedad, y convertir en poco espacio de tiempo la vida de todo el mundo en un paraíso» ('Las miserias de la guerra'), por lo que deberíamos ser prudentes al depositar en esas reformas, sobre todo a corto plazo, las esperanzas de una modificación rápida de los desequilibrios y las carencias del sistema. Cualquier cambio, por profundo y acertado que resulte, no producirá mejoras inmediatas, en tanto sus efectos no se digieran y metabolicen por la sociedad en su conjunto, aunque los políticos con tendencias populistas que auguren una Arcadia feliz mañana mismo.

Si la ordenación política del 78, reputada por sus numerosos éxitos y resultados, ha mostrado no pocos agujeros y fracasos, sigamos la recomendación de G. Steiner y «la próxima vez tratemos de fracasar mejor» ('El largo sábado'), pensemos no en los próximos 40 años, sino en completar el siglo XXI con unas leyes mejores aunque como todo lo humano sean perfectibles. Tratemos de fracasar mejor que la vez anterior. En el 78 se daban unas circunstancias excepcionales a la salida por lisis de una dictadura y se encontró unos líderes con talento y voluntad y un pueblo sensibilizado en la dirección a seguir. Ahora las circunstancias son otras y no debemos precipitarnos al hacer las necesarias reformas del sistema, que en ningún caso requieren la demolición de todo el edificio constitucional.

Estudien los expertos las mejores soluciones, elijan los partidos a sus líderes con más talento y buen oficio y si es necesario cámbienlos, y procuremos los ciudadanos informarnos y formarnos lo mejor posible a la hora de elegir, para que esta vez efectivamente podamos fracasar mejor, con algunos errores menos, sin destruir lo útil de lo ya construido, alejándonos demagogias fáciles, populistas o secesionistas. Que el objetivo sea sólo «el bien común», no la rentabilidad electoral cortoplacista, tan deletérea. Utópicamente «la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas» (Nicanor Parra, 'Artefactos'), que fue y será el consenso.

Lo dicho vale tanto para los cambios constitucionales, para la reforma o reinvención del sistema de financiación del Estado y las Comunidades Autónomas, como para otras modificaciones que sin duda son o serán necesarias para adaptarnos al devenir de nuestro país y de la unidad europea en la que estamos inscritos y de la que en gran medida dependemos.