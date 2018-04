REFERÉNDUM EN EL BARÇA

Circula estos días por los chats de Whatsapp una especie de campaña espontánea que reclama que si esta noche se pita -cosa que todos sabemos que va a suceder- al Himno nacional y al Rey de España en la final de Copa que enfrentará al Barcelona y al Sevilla, se suspenda inmediatamente el encuentro. Un 155 en el Wanda Metropolitano. Quienes promueven y apoyan semejante iniciativa probablemente no son conscientes de los problemas de orden público que dicha actuación provocaría, por no hablar de la dificultad de encontrar una nueva fecha para el partido y volver a organizarlo todo. La cuestión, aunque ahora, para esta temporada, ya sea tarde, es mucho más sencilla y se resume en una pregunta muy elemental: ¿el Barça, sus jugadores, su cuadro técnico, su directiva y sus aficionados, quieren o no quieren disputar una competición que lleva el nombre del monarca español como en sus tiempos estuvo dedicada al título (Generalísimo) que se puso a sí mismo el anterior Jefe del Estado? ¿Sí o no? Este sí que es un buen motivo para un referéndum, legal y pactado con la Federación, entre los socios barcelonistas, para que acudan a las urnas y decidan si se mantienen en la Copa del Rey o la abandonan. Porque lo que no se puede es estar a disgusto, participar pero con bronca, ensuciar lo que debería ser una fiesta y acaba siendo un suceso desagradable y antipático. Que voten, pero que no nos engañen ni se autoengañen, que no construyan fantasías que no se sostienen, como la del equipo antifranquista, cuando las crónicas nos muestran a un club que conquistó títulos con Franco, que recibió las copas del dictador, que acudió al Pardo a rendirle pleitesía y que nunca se distinguió por altercados, desórdenes ni protestas que ofrezcan base real para lo que no deja de ser un mito, otro más, una de tantas falsificaciones históricas que contaminan y distorsionan nuestra realidad y la visión que tenemos del pasado. Sí o no, queremos jugar la Copa del Rey de España o preferimos no hacerlo. Debería ser un referéndum impulsado por la Federación Española de Fútbol, que tiene que hacer todo lo posible por dignificar la final, por evitar el triste espectáculo de todos los años, por preservar al Rey de unos pitos y unos insultos que a muchos españoles nos ofenden. Sí o no, barcelonistas, queréis seguir o no. Si decís que no, no pasa nada, siempre os quedará una Copa del Presidente de Cataluña a disputar contra el Palamós, el Mollerusa o el Girona, entre otros, aunque ganarla no os daría derecho a disputar la Europa League, beneficio al que obviamente sólo podrá acogerse el vencedor de la Copa del Rey, que para eso España es país miembro de la Unión Europea. Pero si libremente votáis que sí, entonces no son posibles los pitos, porque se está o no se está.