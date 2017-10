RECREACIÓN DE MESTALLA

Para hablar de fútbol no es preciso entrometerse en la proximidad de los lugares concretos, o en los nombres de los dorsales. La lejanía también puede ser motivo de pasión. Las peripecias del campo de Mestalla han sido parte de nuestra manera de entender los espacios de la ciudad. Cada uno de los miles de trayectos que hicimos con la seguridad de su presencia conforma una biografía. Fuimos allí, estudiamos allí, y vivimos allí con esa presencia latente que se adivina hasta con el silencio. La perspectiva del club vuelve a ser buena, las imágenes de las celebraciones alimentan un orgullo renovado, pero nunca hay que olvidar de donde nace ese sentimiento. Para descansar de esa felicidad que hemos comenzado a recuperar, con partidos que no se sufren, y victorias gozosas que se imprimen en la memoria, puede que sea útil regresar a la caja de los recuerdos, el continente básico de la pasión enredado en la arquitectura de la ciudad. En la calle Vilaragut, en Shiras Galería, se puede contemplar la exposición de Antonio Girbés. Debo ser el peor narrador del mundo del arte, y mi incapacidad para la descripción de un cuadro o de una fotografía la suplo con el reconocimiento de lo que me atrae o lo que rechazo. Ganen una tarde y vayan a ver la exposición. No les defraudará. El trabajo de Antonio Girbés supone una recreación de la arquitectura de la ciudad, apasionada, con trabajos como el de las raíces de los ficus monumentales de la Glorieta que yo distraería en un descuido para llevarme a casa. Espero que nadie robe nada, porque esta confesión me atribuiría la autoría de un delito imposible. Recreación de toda la ciudad, y también, como ciudad, de Mestalla. La obra 'Estadi' es una visión del campo como una nave, en primer plano la proa, con laberintos simétricos, pasillos borgianos, y perspectivas nocturnas, con una delicada composición de colores, naranjas y negros, que te atrapan hacía la imagen central del terreno de juego. El club también debería estar atento a la adquisición de esas obras de arte que enriquecen el patrimonio de las sociedades, y consiguen que el adjetivo de anónima, sea un puro formulismo mercantil. La mejor ubicación no sería un domicilio cualquiera, sino una sala de juntas, como recuerdo del lugar en que nació todo. Cada vez que surge la alegría por el reinicio de los trabajos del nuevo Mestalla me asiste el mismo horror al vacío ante la perspectiva de la Avenida de Aragón sin Mestalla. Como la gente que en Francia diferenciaba entre francos nuevos y francos viejos, o aquí entre euros y pesetas, los que vayamos al nuevo Mestalla seremos una generación exiliada, con enormes comodidades, pero amputados y con el corazón en otra parte. Por eso cuadros como 'Estadi' deberían ser parte de esa imagen de lejanías, con la que a veces recordar todas nuestras tardes y noches en Mestalla.