RECONOCER A LA EMPRESA EDUCADORA

Hay dos papeles sociales que juega la escuela que suelen ser desdeñados: el de guardia y custodia y el de la formación técnica de los trabajadores. Bueno, para ser exactos no se desdeñan, y mucho menos las familias y los trabajadores y empresas, pero estas críticas se enmascaran en posiciones ideológicas cómodas. La segunda, la crítica por una Educación al servicio de la empresa -se dice- es la más ideológica. Vaya por delante que ambas facetas son dos más de los distintos protagonismos de la escuela en una sociedad. Hay otras, claro, y también muy importantes, pero no son contradictorias.

Así, es un lugar común que todo lo que suene a empresa tiene escaso predicamento, incluso rechazo, en parte del sistema educativo. Son discusiones que no llevan a ninguna parte, pero que se repiten como mantras. Ya saben, ese gran contubernio político que desea a una sociedad no formada para que sea manipulable o aquel otro que señala la búsqueda escolar de mano de obra barata. Ninguno de estos tópicos se sustenta con la realidad, pues la única evidencia escolar relativa al coste del trabajador es la que señala que a mayor formación, mayores ingresos, y que estas cosas laborales tienen más razones económicas y sociales que muros adentro de las aulas.

Aunque solemos dividir la escuela en no universitaria y universitaria, la gran división es la que marca la obligatoriedad o no de asistencia, no sólo por ello, sino porque es la que produce el cambio de la formación en competencias generales (o básicas o clave) propias de Primaria y Secundaria, a las específicas o profesionalizadoras. Si algo queda claro a estas alturas es que pensar que con terminar la ESO basta es someter a nuestra juventud a un futuro en riesgo de exclusión, por lo que el camino educativo de cada cual debe concluir en una cualificación profesional, sea básica o un máster. Este objetivo, si se hace de espaldas con el tejido productivo de un territorio, provoca mayor ineficacia a los recursos públicos destinados al sector educativo. Aquí se inserta el eterno debate entre vocación y empleabilidad, entre un sistema educativo construido a demanda de los estudiantes y la planificación economicista de acotar la oferta formativa al mercado de trabajo disponible y/o requerido.

Esta situación cuenta con un reverso referido a la empresa, y es su papel educador como institución social y como beneficiaria de nuestro sistema educativo. La empresa, a través de sus impuestos, sufraga la escuela, pero también se beneficia de ésta porque recibe trabajadores formados con el dinero de todos. Si el gasto medio por alumno ronda los 5.000 euros al año, es fácil cuantificar que cualquier trabajador lleva una mochila formativa en su primer día laboral de miles de euros invertidos por todos, y la empresa se beneficia también de que sepa leer o hacer cuentas, en sus competencias más básicas, o sepa operar a corazón abierto o calcular puentes en inglés, por poner casos. Y que los hijos de dichos trabajadores puedan ser atendidos en horario laboral. La empresa, por tanto, también tiene una responsabilidad y una deuda con el ámbito educativo.

Que escuela y empresa colaboren es un beneficio social y una responsabilidad de ambas. Es el anhelo, por ejemplo, del mundo de la Formación Profesional, ahora que está en estudio la nueva FP valenciana, o en el diseño de un mapa de titulaciones universitarias. En este contexto, falta por encontrar el equilibrio entre la participación del tejido productivo en el diseño de los currículos, que estos sean más ágiles y flexibles sin depender de lentas reformas por reales decretos y la polivalencia formativa del trabajador, pues el riesgo de modelos como la FP alemana en un contexto productivo como el nuestro de microempresas es que la formación se reduzca a una empresa y no a una cualificación.

Pero voy más allá, y la empresa valenciana también debe ayudar a poner en valor la formación académica y profesional sin arrebatar a la escuela jóvenes sin formación. Es en estos niveles básicos donde la colaboración entre escuela y empresa a través de procesos mixtos laborales y formativos puede dar mayor beneficio social.

Son muchas las empresas que colaboran en este tipo de programas o acogen alumnos en prácticas, en formación o becarios. Quizás no sería mala idea que a través de un sello o certificación se reconociera que estas empresas formadoras asumen su papel educador.