Para el vidrio, para el cartón y el papel, para los residuos orgánicos, para el plástico, para la ropa usada, etcétera. Para cualquier residuo, hasta para muebles y objetos llamando al servicio municipal de recogida. Se trata, en definitiva, de cuidar el medio ambiente y también la limpieza de las calles. No me olvido de la recogida de los excrementos de los perros. Hay carteles en las ciudades y spots en las televisiones animando a los ciudadanos. ¡Me parece no bien sino muy bien! Y advierto, aunque es patente: cada residuo en su lugar correspondiente.

Y me pregunto y no me refiero a los residuos: ¿por qué no utilizar un método semejante para la enseñanza? No sé si el ejemplo sirve, a mí al menos me ha servido. Veamos. Si se trata de enseñar una asignatura, se enseña la asignatura. Pero no se aprovecha esa enseñanza para impartir consignas, para influir en ideología, para inculcar ideas personales, etc. Es decir, al contenedor de vidrio, el vidrio. Y lo mismo pienso y digo de los libros. Si el libro es de historia de España, se escribe -el texto del manual- sobre la historia de España, y no sobre la historia según el punto de vista de ésta o aquella comunidad o región. ¡Al pan, pan, y al vino, vino; y el cartón al contenedor de papel y cartón!

Dicho de otro modo, por si no se me ha entendido. No se puede utilizar la enseñanza para adoctrinas o ideologizar. Y si se quiere hacer, se advierte a los padres y a los alumnos. Los padres y los alumnos tienen el derecho de estar al tanto en lo que se enseña o educa. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Cataluña o el País Vasco. ¿Quieren que les ponga otro ejemplo? Ideologías sectarias en lugar de Filosofía tal cual. Lo dicho, cada residuo a su contenedor. Y el tema me preocupa, como es lógico, porque me preocupa una enseñanza y una educación que proporcione a los alumnos los conocimientos y valores necesarios para ser libres y responsables. ¡Los alumnos no son marionetas en manos de los profesores ni de las autoridades! Lo dicho... ¡los contenedores!