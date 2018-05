Los rebeldes 2.0 tienen chalé en la sierra Belvedere Las revoluciones del siglo XXI ya no las hacen campesinos y obreros sino estrellas de cine o políticos aburguesados PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 20 mayo 2018, 08:02

La imagen, claro, dio la vuelta al mundo, ella lo sabía, y por eso lo hizo. La actriz Kristen Stewart -la protagonista de la saga 'Crepúsculo'- subió descalza el pasado lunes los escalones de la alfombra roja del Festival de Cannes, en un gesto de rebeldía contra la norma de protocolo impuesta por el certamen que obliga a las mujeres a utilizar zapatos de tacón en estas ceremonias. No es la primera vez que lo hace para protestar contra unos estrictos códigos de vestimenta que arrancan hace más de setenta años y que en el caso de los hombres imponen el esmoquin. El 'valiente' acto de rebeldía de la estrella estadounidense no le impidió, sin embargo, acudir a la cita con un Chanel de alta costura, además de los Louboutin en la mano, aunque estos detalles de cierta ostentación pasaran casi inadvertidos ante la osadía demostrada, el gesto iconoclasta unánimemente aplaudido por el feminismo que ve en los zapatos de tacón otros signo evidente de la opresión machista, de la desigualdad, del sometimiento de la mujer a los gustos y las modas que imponen los hombres. Y es que a la vista está que las revoluciones hoy se pueden hacer o liderar hasta desde la mismísima alfombra roja, quién nos lo iba a decir. En el siglo XX, en el XIX, y con mayor motivo cuanto más retrocedamos en el tiempo, los revolucionarios eran hombres del pueblo que sufrían las penalidades, las miserias y la opresión de su tiempo. El cine nos ha engañado al respecto, nos ha hecho creer que los protagonistas de históricos motines, revueltas y rebeliones son hombres guapos, como el William Wallace escocés -tan del gusto del soberanismo catalán y de Compromís-, interpretado en la pantalla por Mel Gibson. La realidad es que aquellos personajes estaban habitualmente mal alimentados, padecían todo tipo de enfermedades, se les caían los dientes, tenían la piel cuarteada de trabajar todos los días al sol, vestían harapos, morían jóvenes... Y porque pasaban hambre, porque vivían en la miseria, porque de repente subía el precio de la harina y no tenían ni para el pan, el alimento básico de los pobres, o bien porque el señor, el rey o el gobierno de turno les subía los impuestos o les llamaba a filas para unas guerras donde caían como moscas era por lo que se decidían a empuñar las escopetas o el arma que tuvieran a mano en defensa no tanto de unos ideales como de su subsistencia. No eran Mel Gibson, ni Brad Pitt, eran hombres y mujeres feos, arruinados por la vida y que no tenían nada que perder. Pasados los siglos y tras unas cuantas revoluciones -exitosa alguna, fracasadas las más- asistimos a un nuevo tiempo de rebeldes 2.0 con o sin causa, de gestos de cara a la galería con un vestido de Chanel que vale más que lo que muchos jóvenes ganan en todo el año, de líderes que llaman a movilizarse contra las injusticias y a derrocar el sistema desde su lujosa piscina de un chalé con parcela de 2.000 metros en la sierra madrileña.