Raperos por libre

Centenares de jóvenes se daban cita el pasado sábado 26 de mayo en el Auditorio Norte de la Marina de Valencia para presenciar un acto denominado 'Batalla de Gallos', en el que se busca al rapero que mejor domine el 'freestyle'. El evento se celebró sin problemas y con gran asistencia de público. Pero... en el escenario estaba Fj e inicia los siguientes versos: «El Zasko necesita sonotone y también a mayores; cuando folla con menores, como no tienen la regla, no tiene que usar condones», a lo que el rapero valenciano Zasko contestó: «Tendrás una hija, tu hija irá al cole, ¿y sabes qué pasará cuando Zasko la viole?». Ambas intervenciones fueron muy ovacionadas por los jóvenes asistentes. Estamos rehuyendo el debate eficaz sobre este tema. Un debate que llevará a muchos a defender la libertad de expresión. ¿De verdad es libertad de expresión el hablar de violación de menores? ¿Es libertad de expresión el defender que en determinados estilo de canciones -por ejemplo, el rap- se puede incitar a todo? ¡Y no me vengan con el cuento que dicen lo que dicen sin saber lo que dicen! Como es un rapero, puede 'cantar-versificar' incitando a matar a un guardia civil. Como es un rapero puede referirse a la violación de menores. Confundimos libertad de expresión con desmadre o libertinaje. Como no podía ser de otro modo, defiendo la libertad de expresión. Y no defiendo solamente que la autoridad judicial pueda intervenir al respecto, eso sí, de acuerdo con las leyes. Defiendo, asimismo, que la racionalidad, el sentido común y el sentido cívico deben de ser tenidos en cuenta en la libertad de expresión.

Tomar con ligereza el hablar sobre los menores es tema grave. Hablar de violación, mucho más. Por cierto, me produjo perplejidad, también desazón, que los asistentes al evento aplaudieran. ¿Tan poco criterio tienen?