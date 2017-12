COMBINACIÓN LETAL

No sé qué me asombra más, si el frenesí de Trump por montar líos en zonas calientes que gozaban de cierta hibernación o el ímpetu de buena parte de los sesudos analistas por tachar al presidente blondo de inverosímil arquitectura capilar de genuino zoquete. Trump es tonto, y así de rápido lo despachan. Sin embargo, algo no me cuadra... Repasando a salto de mata, para ese mismo sector de teóricos, entre Kennedy y Obama no se salva ningún presidente made in USA. Nixon era un tramposo (cierto), Carter un rústico dedicado al cultivo cacahuetero, Bush padre un feroz sacamantecas del sector del petróleo, Bush hijo un tipo que casi se ahoga masticando una galleta, Reagan el peor actor del mundo y Clinton un menda dominado por sus calenturas (cierto también). Pese a estas calamidades gobernando, por alguna extraña razón Yanquilandia sigue dirigiendo la galaxia. De nuevo, a lo mejor, nos arrastra la típica superioridad moral europea que nos eleva sobre el resto de las naciones por razones de longevo linaje y rancio abolengo. Trump es tonto, muy tonto, pero es el dueño de un rascacielos en Manhattan (Tower Trump) y antes de viajar a bordo del Air Force One lo hacía en su avión privado. Nosotros somos listos, muy listos, pero vivimos en pisos tirando a angostos encadenados a la hipoteca y volamos en cutres líneas de bajo coste como borregos del aire. Trump, el tonto, venció en las primarias del partido republicano doblegando el aparato de esa organización, y luego ganó las elecciones frente a Hillary. En fin. Ignoro las razones que han explotado en la sesera de Trump para triturar el precario equilibrio allá en Jerusalén, pero explicar el destarifo afirmando que es tonto me parece aventurado y poco riguroso. Claro que, quizá, se puede ser peligroso, muy peligroso, y algo tonto. Combinación sin duda letal.