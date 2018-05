Debo confesar que cuando vi la noticia del casoplón (me encanta esta palabra) de los 'nuevos ricos de Vallecas', pensé que era un descomunal bulo. O más bien una de las últimas genialidades de los chavales que timonean la hilarante web de 'El Mundo Today' («Íñigo Errejón se gasta 79,99 euros en la Mansión Moderna de Lujo de Playmobil», era uno de sus 'scoops' de ayer). No podía creer que Irene y Pablo, ella y él, él y ella, hubieran sido tan torpes para dilapidar en un suspiro toda su imagen, mensaje y aura de azotes del capitalismo. Cuesta imaginar tal craso error de estrategia, increíble que ni uno sólo de la cohorte de asesores que acompañan a todo partido político fuera capaz de hacerles recapacitar de su batacazo. O no lo hicieron, por aquello del traje nuevo del emperador, o bien él y ella, ella y él, no quisieron atender a razones. Quizás otro ejemplo del mal de altura que acaba afectando a los políticos cuando medran. Hasta que no fue noticia difundida en todas las webs informativas no muté mi incredulidad en asombro. No digo que no tengan derecho. Si lo cobran, bendita sea su vida hipotecada. Otra cosa es abrir el melón de las millonadas que se cobran en política. Yo abogaría por venir 'ya leído', o sea que quien acabara en política lo hiciera ganando menos de lo que factura en su oficio. Eso sí sería vocación de Estado. Pero la compra del chaletazo por los cachorros del 15-M es tan absurda como si se diera este titular: «Rajoy se encadena ante la sede de la patronal contra los salarios bajos». O «Amazon concede media hora de almuerzo por jornada a sus empleados». Noticias en las que unir sujeto y predicado da un resultado imposible. Conjunto vacío, como nos enseñaban de nanos. Hoy, como en la escuela, sigue habiendo quien nunca aprende. O no quieren o igual es que ya saben demasiado.