Las quisicosas de las universidades

Tenía yo interés en conocer los presupuestos de la Universidad de Valencia (UV) para 2018 para calcular el número de martillazos que había tenido que pegar el gerente para encajar la rebaja del 7% de las tasas toréramente acordada por la Generalidad. Y sin embargo me encontré con algo mejor. Un espectáculo de luz y color en el que la disminución atribuida al decreto del Consell -7,96% (-4,81 millones)-, acabó siendo lo de menos. Y lo de más fue todo lo demás. Porque el consejo de gobierno de la UV no sólo aprobó unas cuentas de lo más expansivas. También acordó la creación de 254 nuevos puestos de trabajo, 115 de ellos, repito: 115 de ellos de catedrático, y la convocatoria de elecciones a rector. Todo ello en una sesión que debió concluir con una interpretación un tanto más desinhibida de lo habitual de ese 'Vixca el pa, vixca el vi, vixca la mare que ens va parir' en latín que es del 'Gaudeamus igitur', himno que ya de por sí se presta a toda suerte de alegrías con sus vivas a «las vírgenes fáciles, hermosas» y al «Estado y a quien lo dirige». A juzgar por cómo una vicerrectora aprovechó igualmente que el Pisuerga pasaba por ese Valladolid para hacer pública su decisión de concurrir a los comicios. Casualísima circunstancia que le permitirá presentarse ante el electorado con un pan bajo el brazo. Y no vean qué pan. Porque si la oferta de empleo promulgada para este periodo académicamente electoral es la mayor de los últimos años, el presupuesto para 2018 rompe la tendencia descendente -el de 2017 es un 0,79% inferior al de 2016- y crece un 3,3%. Y si durante los siete últimos ejercicios el gasto de personal sólo, si se puede emplear este adverbio sin ofender a quienes no han parado de sufrir recortes o congelaciones salariales desde el estallido de la crisis, aumentó un 4%, en el que viene subirá un 6,16%. Lo que en euros significa que esta partida aumentará un total de 13,34 millones. Pocos si se comparan con los 20 de más que destinará Joan Ribó a contentar a sus mesnadas. Pero una enormidad a poco se contemple otras consideraciones. Como, por ejemplo, que la subvención de la Generalidad a la UV para el próximo año sólo es dos millones superior a la del presente; se supone que en compensación por el abaratamiento de las matrículas. Por lo que las retribuciones se llevarán el 65,4% de la inversión prevista inicialmente. Cifras que el Ayuntamiento de Valencia, ya que lo he sacado a colación, no mejora, ni mucho menos, habida cuenta que su capítulo de personal consumirá 20 de los 25 millones de incremento que presenta el presupuesto general de la corporación. Y he dicho prevista inicialmente porque, como no se cansa de repetir el Tribunal de Cuentas, con sus opacidades y sus quisicosas, las universidades valencianas se vienen a gastar anualmente 400 millones más de los estimados inicialmente.