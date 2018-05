NO QUIEREN SER MODELOS DE NADA Nelo Vinuesa, uno de los más destacados artistas jóvenes valencianos, afirma que en su generación no tienen «una actitud mesiánica» RAFA MARÍ Lunes, 28 mayo 2018, 11:25

Romanticismo. Entrevistado por Martí Domínguez en el catálogo de 'Espais d'Art' en la Fundación Bancaja, Nelo Vinuesa (Catarroja, 1980, ganador de la I Bienal Mª Isabel Comenge, dotada con un primer premio de 15.000 euros) dice cosas desmitificadoras (y creo que saludables) sobre el tono e intenciones de la mayoría de artistas de su generación: «No queremos ser guías ni modelos de nada, no tenemos una actitud mesiánica». La imagen del artista como faro moral de la sociedad responde, sobre todo en el siglo XXI, a un idealismo falso. Romanticismo ingenuo.

Dinero. También es falso que la obsesión de los artistas sea la de ganar dinero. «Yo no pinto para ganar dinero», afirma Vinuesa. «Lo hago porque me gusta». Así de sencillo y veraz. Conozco a muchos artistas y sé que aún instalados en ocasiones en la precariedad económica, prefieren antes adquirir materiales de trabajo que pagar el alquiler, comprarse ropa o llenar la nevera. Un artista de raza estará en su lecho de muerte y no dejará de pensar en sus próximas obras. Ese romanticismo sí es verdadero.

Ordenadores. «A veces, mirando un cuadro mío me preguntan: '¿Está hecho a mano?', cuenta Nelo Vinuesa. ¡Qué más da! ¡El ordenador es una herramienta, como el lápiz! ¡Y la pantalla del ordenador es como un lienzo!». En plena revolución tecnológica ya nada es como era. Ni los artistas son santos de referencia, ni los lápices y lienzos son invariablemente como lo fueron antes.

Partitocracia. La democracia también parece estar pasando un momento delicado. Últimamente la vemos con un aspecto algo desmejorado. Odié mucho, hace décadas, la palabra 'partitocracia', expresada con desprecio por los jerarcas del franquismo. Sigo odiando el término, aunque lo escucho menos. Sin partidos políticos no hay democracia ni libertad. La derecha, el centro, la izquierda, los verdes, los animalistas... Ese juego de equilibrios ideológicos propicia el progreso. Sí, ya... pero el funcionamiento y hábitos de los partidos actuales en España no son nada tranquilizadores.

'Alta seducción'. Ese malestar social lo refleja el teatro, desde el más crítico y combativo al más amable y burgués. El momento más aplaudido de 'Alta seducción', obra de María Manuela Reina dirigida e interpretada por Arturo Fernández (vi la obra en el teatro Amaya de Madrid hace unos días) es un homenaje al final de 'Con faldas y a lo loco' y una divertida pulla a los políticos, recibida por el público con liberadoras risas.

Nadie es perfecto. Arturo interpreta a Gabriel, un diputado del grupo mixto en el Parlamento español. Carmen del Valle encarna a Trudy, una prostituta de lujo. Arturo, casado y en vías de divorcio, se enamora (tal vez se encapricha) de Carmen y le propone matrimonio. Carmen, desconcertada, exclama: «¡Pero si soy una puta!». Y Gabriel le responde, sembrado: «¡Y yo soy un político, nadie es perfecto!».

El cine. En el último número de 'Dirigido por', Diego Salgado lamenta que cosas importantes en el cine ya no sean como han sido hasta ahora. En su artículo 'Cuando el censor eres tú' (se refiere a la tiranía de lo políticamente correcto), Salgado arremete contra los guardianes de la moral y denuncia «la cacería» desencadenada últimamente contra Lars Von Trier, Hitchcock, Polanski o Woody Allen.

Plumillas ignorantes. «Clásicos problemáticos como 'El nacimiento de una nación' (1915), 'Lo que el viento se llevó' (1939) y 'Lolita' (1962) afrontan cada vez más impedimentos para su exhibición por culpa de plumillas ignorantes», afirma Diego Salgado.

Cinéfilos. El grupo Cinéfilos Unidos (CU), del que formo parte, intenta rescatar con reuniones trimestrales el viejo amor por el cine. Tras un primer Congreso sobre Billy Wilder, esta semana nos reuniremos en el restaurante La Montiel para hablar de musicales. El grupo lo componen un médico, un publicista, una diseñadora de webs, una funcionaria de prisiones, una abogada, un artista, un crítico de cine y un periodista. Ocho personas, ocho profesiones distintas.

Como antes. Los integrantes de CU intentaremos que, al menos en el campo de la dulce cinefilia, algunas cosas sigan siendo como antes.