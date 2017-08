Tenía yo muchísimas ganas de poder dirigirme a vosotros de nuevo. Espero de corazón que el verano haya sido o esté siendo lo más halagüeño posible para la mayoría. Y creo que la mejor manera de empezar esta nueva temporada, y aún sabiendo que el plazo de fichajes todavía no ha terminado, es analizar el procedimiento en el que los responsables deportivos de nuestro club se basan para componer definitivamente la plantilla. Y lo haré desde la perspectiva de la exigencia, algo que supongo vale para todos los que toman decisiones, y no sólo para jugadores y técnicos. Y no de la crítica, aunque parezca que así sea. Conozco bien el funcionamiento de un club de fútbol en general, y del nuestro en particular, y apoyándome en este conocimiento, analizo. No voy a comulgar con ruedas de molino. Valoro las decisiones que se toman, y no quién las toma. Y eso sí, a riesgo de que las decisiones que se han tomado y que se tomarán de aquí al 1 de septiembre puedan acabar siendo consideradas muy acertadas. Pero nada tiene que ver en cómo se están decidiendo. Y hay que decirlo ahora, no después de comprobar rendimientos, aciertos y errores.

El Valencia ha pagado más dinero por un portero del que ingresó por el que vendió. Y precisamente en una posición que estaba repleta de activos de los que disponer, y en la situación económica en la que se encuentra la entidad. Ryan conocía la plantilla y la casa. Pero llegó Neto, cuyo fichaje ha sido aconsejado al entrenador por un tercero, que no es miembro de la secretaría técnica del club. Y eso lo sabemos todos. Pero como lo quiere Marcelino, adelante. Vendimos a Negredo por tres millones y a Enzo por dos y medio. Gestiones que aligeran muchísimo el coste plantilla, pero que no demuestran una incuestionable e inigualable capacidad negociadora. Pan para hoy, hambre para mañana. Pero como lo quiere Marcelino, adelante.

Y ahora, durante más de un mes han sonado Kondogbia y Murillo, quien por fin ha firmado por el Valencia. Y al mismo tiempo se valora la salida de Garay y Orellana. ¡Impresionante! Un central que costó más de veinte millones, del que esperábamos una barbaridad, que parecía que era al único central que no debíamos dejar salir este verano. Estamos dispuestos a sacarlo por Murillo y Paulista, que han costado más de once, y de los que tampoco sabemos si responderán o no, como pasó finalmente con Garay. Y del chileno, ¿cuántas críticas recibí cuando expresé mi desaprobación a esa contratación? Pero ahora, como lo quiere Marcelino, adelante.

Por no hablar de Cancelo, el único al que todos valoraban como prescindible 100%, y del que Marcelino declara ahora que le gustaría que siguiese en la plantilla. ¿Planificación? Y, ¿dónde están los fichajes de la secretaría técnica? Siete miembros la componen, para traer a Neto, Paulista, Murillo y, seguramente, Kondogbia pagando barbaridades, y en la situación económica en la que se encuentra la entidad. No me parece bueno el funcionamiento, pero como son Alemany y Marcelino los que gestionan, adelante.