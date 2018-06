¿Cuánto nos queda para 1984?

Ayer estaba releyendo a George Orwell, en su célebre novela '1984', a la cual Salvador Dalí podía haber calificado de futurista-paranoica y yo, más humildemente sólo califico de genial. Orwell era un desencantado, no de la vida, sino de las organizaciones humanas que conoció. Él era un hombre cristiano, fiel a su anglicanismo original, y tenía un enorme respeto por la verdad, al que yo llamaría veneración.

Nacido en 1903, casi con el siglo XX, fue un hombre de sensibilidad izquierdista, en la cual traducía su amor por la justicia. Se sintió cercano, en muchas ocasiones, a los planteamientos radicales del contexto histórico, pero no acababa de asentarse en ninguno, porque su amor a la verdad le impedía transigir con las mentiras que descubría eran empleadas como instrumento de propaganda. Siempre siguió, no obstante, entregado a su pasión pro-justicia, que vivía íntimamente con especial intensidad y radicalidad. Era un hombre con convicciones.

Al inicio de la década de los años 30, fue conociendo las barbaridades de los nuevos redentores de la época, como un Benito Mussolini que ya mandaba en Italia, y sobre todo un Adolf Hitler que estaba haciéndose con el poder en Alemania. También comenzó entonces a atisbar algo de lo que estaba aconteciendo con los líderes de la emergente URSS, pero ese vislumbrar era atenuado por las noticias e interpretaciones contradictorias procedentes de la poderosa propaganda ideológica que penetraba, ¡y de qué modo!, en los ámbitos ideológicos que él frecuentaba. En 1936 se presentó en Barcelona el día de Sant Esteve (26/12) para alistarse en los grupos bélicos de extrema izquierda. Le preguntaron por qué lo hacía. Respondió lacónicamente: «porque hay que matar fascistas, y alguien tiene que hacerlo».

Allí, pese a que su posición personal hubiera sido probablemente más cercana al sindicato anarquista CNT, lo alistaron como miliciano en un batallón del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, de inspiración trotskista. En 1937, mientras luchaba en el frente de Huesca, recibió un tiro en el cuello. Llevado a retaguardia para atenderlo, la represión del POUM ejecutada por los estalinistas estuvo en un tris de costarle ser asesinado en Barcelona. Las gravísimas amenazas de aquéllos, el tiro recibido en el cuello, si bien ya curando su herida, y la incipiente tuberculosis que ya destruía sus pulmones desde hacía unos años, contribuyeron a salvarle la vida. Por un lado su vida física, pues abandonó España y volvió a su Inglaterra; y por otro su vida intelectual, pues lo padecido en nuestro país condicionó el contenido de todo el resto de su obra, sobre todo por su experiencia española del estalinismo. («Desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo»). Pues bien, en el epígrafe 3 de '1984', escribe: «Quien controla el pasado -decía la consigna del Partido - controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado».

A mi mente ha acudido, de inmediato, el reciente 'Manifiesto por la Historia y la Libertad 2018' presentado el pasado día 14 de marzo, cuyos primeros firmantes son el insigne historiador inglés e hispanista Stanley Payne, y el no menos insigne economista español, Juan Velarde Fuertes, a los que sigue buena parte de la flor y nata de la intelectualidad española solvente. El primer párrafo del documento es demoledor: «No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida. Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante 'historicidio' desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007».

Después, el Manifiesto deja caer lo que a mi se me antojan perlas cultivadas: «Con la implantación de una 'Comisión de la Verdad', se amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única', la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España. (...) Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos (...) ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado».

Sin embargo, quienes proponen esas medidas pretenden imponer un pensamiento único sobre aspectos o fases de la historia, y acusar de faltas y delitos a quienes osemos no acatar ese nuevo pensamiento, en una especie de causas por nuevos crímenes de lesa patria.

Un problema adicional, del que no habla el nuevo Manifiesto porque no se puede decir todo en todos los lugares, es que esa ley que algunos pretenden aprobar, no es la única que atenta contra la libertad de pensamiento. Las recientes leyes LGTBI van en la misma dirección. Prohibir la libertad de pensamiento, la de libre ejercicio de la medicina, la de expresión, la de información, la de enseñanza y la de religión, en tanto en cuanto pueda haber personas que se opongan a algunos de los contenidos de esas leyes, o simplemente interpreten la realidad de otra manera. Para ello se pretende reducirlas, como mínimo, al ostracismo social, acusándolas de ser elementos antisociales, dentro de la más estricta tradición totalitaria, sea ésta de derechas o de izquierdas. ¿Qué eran, sino, los judíos para lo nazis, o los kulaks para los comunistas?

Lograr la máxima presión sobre todos nosotros les es necesario a estos ingenieros sociales para conseguir crear una nueva sociedad, de pensamiento único en una serie de materias, que les asegure el dominio total de las mentes y la eliminación de toda heterodoxia. Que llegue un momento en que un hipotético nuevo Marcelino Menéndez y Pelayo no pueda ya escribir una nueva Historia de los Heterodoxos Españoles porque, quienes lo somos, hayamos sido literalmente borrados del mapa, al menos en sentido cultural, aunque puede que haya indicios de intenciones de borrarnos también en un sentido más pleno.

Esa presión también está encaminada a conseguir que quienes nos constituimos en heterodoxos ante las nuevas doctrinas o prácticas nos quedemos agarrotados por el miedo y nos autocensuremos, de modo que se dé uno de los grandes triunfos de los liberticidas: que no sea necesaria la censura, porque nadie se atreva a publicar nada que les contradiga.

Así, como escribía Orwell en '1984', quien controle el presente y el pasado se asegurará controlar el futuro. Y, de ser así, ¿cuánto nos quedará para llegar a este nuevo 1984?

* Grupo de pensamiento formado por: Antoni López Quiles, Doctor en Filología; Alberto Piñero Guilamany, Doctor en Sociología; Jorge Sánchez-Tarazaga Marcelino, Doctor en Derecho; Mª Carmen Mateu, Licenciada en Derecho; Jesús Ascó Gabaldón, estudiante de Sociología.