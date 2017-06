Punto crítico Es el viejo dilema libertad/seguridad que nos atormenta desde que surgiera en el clima de la guerra fría VICENTE GARRIDO Viernes, 9 junio 2017, 09:53

No había oído hablar más claro; nadie hasta ahora se había atrevido a mencionar el tabú, pero Theresa May, después de los últimos asesinatos en Londres a manos de los yihadistas, lo dijo sin tapujos: si queremos ser eficaces en la lucha contra el terrorismo islámico, tendremos que romper algunas de las reglas amparadas por los derechos humanos, vino a decir. Este es un dilema que pende sobre Occidente desde que vinieron en oleadas los atentados de este Estado 'fantasma' que se apresura a recoger a todo fanático o perturbado que se apunta. Trump hace tiempo que lo tiene claro, ya que a este presidente le da igual uno que cien, y no tiene mayor problema en romper con todo con tal de hacer lo que le dé la gana.

Pero en Europa aún no hemos llegado a este punto. Aquí las leyes y los principios significan todavía mucho, y no cabe duda de que lo expresado en voz alta por la jefa del gobierno británico es un ruido sordo que no puede ser ignorado por más tiempo. ¿Cómo no estar inermes ante los asesinos que utilizan cualquier medio (camiones y coches, bombas, cuchillos, martillos, armas de fuego) para matar y llegar a sí al martirio y ante la presencia de Ala? Theresa May dijo que el único método eficaz consiste en expulsar a la gente que, aun cuando no se tenga evidencias válidas ante un tribunal de que estén involucrados en actos de terrorismo, sin embargo presenten indicios amenazantes de estarlo. Es decir, se trata de la 'extracción selectiva' pero del todo arbitraria: aquél que se rodee de malas amistades o tenga deslices sospechosos estará perdido.

Por encima de todo, esta afirmación confirma una realidad difícil de soslayar, de la que me hice eco hace ya muchos meses: no es posible prevenir todos los casos de esta violencia extremista. Es del todo imposible, porque cualquiera se apunta a la franquicia del terror, en cualquier momento, y con los medios que pueda conseguir. Sin embargo, se ha conseguido grandes cosas en la prevención: son innumerables los atentados impedidos en Europa por las diferentes policías, muchos los aspirantes a yihadistas capturados en sus viajes de ida y vuelta a tierras del ISIS, así como los imanes que adoctrinan o difunden propaganda; pero, a pesar de todo ese esfuerzo, reducir a un riesgo cero esas acciones no es una meta razonable.

Salvo que cambiemos las reglas, y tengamos una libertad de acción al margen de la ley actual. Quién sabe qué camino tomará Europa frente a este desafío en el futuro inmediato, y si esteremos todos unidos frente a decisiones que pueden suponer un cambio en el concepto mismo de lo que significa un Estado Libre. Es el viejo dilema libertad/seguridad que nos atormenta desde que surgiera en el clima de la guerra fría. Pero ahí está el sacrificio de Ignacio Echeverría, y de tantos otros, señalando hacia un punto crítico.