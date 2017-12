Un punto azul pálido Sagan nos lleva a la inevitable emoción de sentirnos una especie absurda, porque pudiendo tenerlo todo nos esforzamos en ensuciar la poca vida que tenemos VICENTE GARRIDO Viernes, 29 diciembre 2017, 12:33

Este año termina ya, y me atrevo a recomendarles que vuelvan a ver (o vean por vez primera) un video en YouTube titulado 'Un punto azul pálido', a cargo del científico y divulgador Carl Sagan (fallecido en 1996). Es el 14 de febrero de 1990: con motivo del lanzamiento de la sonda espacial Voyager 1, ésta obtiene la primera foto que se registra de la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros. Nuestro planeta apenas se ve, es sólo un píxel en un sistema solar perdido en una galaxia de un cosmos infinito. Sagan desgrana entonces unas reflexiones hermosas y profundas, en las que se concluye de forma inapelable la futilidad de todos los humanos que han existido (en un tiempo de extensión ridícula comparado con la eternidad del universo) por imponer su voluntad de ambición y poder, como si fuéramos el centro de ese Todo inabarcable y nuestra vida jamás tocara a su fin.

¿Por qué ese empeño en destrozar la única casa que tenemos, esa capacidad ilimitada por crear espacios de conflicto donde poder dominar y afirmar nuestra superioridad con respecto a los demás? Sagan nos lleva a la inevitable emoción de sentirnos una especie absurda, porque pudiendo tenerlo todo nos esforzamos en ensuciar la poca vida que tenemos. En este año de 2017 no hemos sido diferentes; entre los actos cotidianos de bondad las grandes noticias han seguido siendo desalentadoras. En España hemos tenido el zarpazo de los terroristas iluminados, mientras que una parte de Cataluña soñaba desafiante con vivir como si la Historia fuera algo hueco y no nos hubiera enseñado nada. Una vez más, la mirada miope de quienes se arrogan el discurso salvador y son capaces de engañar y manipular sin sonrojo, al precio que sea.

¿Y qué decir de Trump? Si no fuera por las graves repercusiones que ocasiona su ignorancia, sería para tomárselo a broma. Ahí le tenemos agrandando el discurso del 'nosotros' frente a los 'otros', como si Estados Unidos no fuera una creación de sucesivas oleadas de inmigración de todo el mundo, y dilapidando el legado moral de todo lo que ha supuesto esa gran nación para el mundo libre. Junto a él hemos visto florecer a políticos que no soportarían el primer curso de filosofía moral, y todo un discurso que no ayuda en nada la difícil labor de progreso que la especie humana realiza desde sus orígenes por domeñar sus impulsos egocéntricos. Quizás sea demasiado pronto; que los pocos segundos de vida que llevamos en el manto del Universo no sean suficientes para que dejen de ser rentables la ignorancia y la manipulación. ¡Qué duro es aprehender la medida real de lo que somos! Tan poco, pero al tiempo tanto en cuanto que, frágiles y todavía solos en esa eternidad, somos responsables en el parpadeo de nuestra existencia de cada uno de esos segundos en que habitamos ese punto azul pálido.