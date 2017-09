El punt sobre la 'à'

Seguro que estuvo meditado que la presentación de la nueva imagen de la tele no fuera el 11-S (por aquello de la fatídica fecha), para posponerlo al martes 12 de septiembre. Y así fue, tan simple como poner el acento abierto sobre la 'à'. Ya hay fecha para el inicio de las emisiones de Á Punt, la nueva radio televisión autonómica. Antes de fin de año, así lo anunció su directora general Empar Marco, estará en marcha la radio y la página web, ésta última con contenidos infantiles. Y dentro del primer trimestre de 2018 se enmarcarán las primeras emisiones de la nueva etapa que se me antoja apasionante, incierta y llena de escollos. Hasta el momento se ha demostrado que no esta siendo tan fácil como se pensaba y el tiempo juega en contra. Dejemos fuera de esta reflexión aspectos como los referidos al sistema de acceso a las bolsas de trabajo, la baremación de los candidatos o de si el nuevo canal de comunicación autonómico se convertirá en una segunda parte de la desaparecida Canal 9. Me sorprendió y me dí cuenta el día de la presentación, que la agencia encargada de crear la nueva imagen de la tele sería capaz de persuadirnos de que la paella lleva chorizo. Así son los de marketing, ese es su trabajo y llámenme poco creativo pero en su exposición no me convencieron de que el punto negro evoque a la redondez valenciana de una naranja, una paella o una gota de horchata. Antes apuntaba a que el tiempo corre en su contra y espero que lo tengan en cuenta a la hora de gestionar la nueva tele. Porque el consumo de noticias, contenidos y series ha cambiado 180 grados: Netflix, HBO, Facebook, Twitter y un sinfín. Realmente el nuevo canal debe estar 'à punt' para poder atrapar a una sociedad valenciana que aparentemente vive sin la necesidad de una televisión autonómica.