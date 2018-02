À Punt... d'empastrar-la

Esta televisió que nos anuncia el govern del Botànic, ¿serà oberta i plural, en la que tots els valencians participarem o nos trobarem davant d'un nou instrument de catalanisació com la AVL, i que el seu objectiu siga l'immersió llingüítica de radicalisació independentista de Catalunya? ¿Té el govern del Botànic diners per a invertir millons d'euros en una aventura catalanista oblidant-se de les deficiències que patim?

Per lo que el President Puig diu i plora, crec que no tenen; no obstant el model de finançació de la Comunitat Valenciana el va fer el seu partit. La nova directora de À Punt TV és una dòna formada a l'ampar de la televisió catalana i segons les seues declaracions se sent admiradora del procés català i defensora d'una immersió llingüística que ha acabat en qualsevol tipo de llibertat i que trenca els drets d'una infància que no té més remei que seguir els passos d'un radicalisme separatiste que pretén la destrucció d'Espanya.

¿Entre els professionals valencians dels mijos audiovisuals no existix un candidat dispost a servir les ilusions de tots els valencians?

En lo que costa eixa televisó pancatalanista, ¿quànts mils de chiquets valencians continuen en barracons?, ¿quànts malalts no poden ser assistits per falta de meges i de llits en els nostres hospitals i ambulatoris?, ¿quànta gent necessitada veu passar els dies en la soletat o en la companyia de la fam? i ¿cóm és possible que el govern del Botànic tinga com a prioritat posar en marcha una televisió que no té més finalitat que la glorificació personal dels qui componen el govern?

Sr. Puig, durant molt de temps he cregut en la seua bona voluntat i en la del seu partit com a un mig per a unir als valencians. Hui ya no crec en vosté, espere que els valencians i valencianes li oferixquen la resposta que mereix.