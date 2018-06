Sr. Puig, ubique's

El president Ximo Puig, en Les Corts Valencianes utilisà el terme país per a Catalunya. Un descuit que nos avisa de quins són els pensaments que fa anys defén. No és d'estranyar estos descuits, si recordem que encapçalà una rebelió contra l'anterior secretari general dels socialistes valencians per atrevir-se este a propondre que el nom de PSPV se substituïra pel de Partit Socialiste de la Comunitat Valenciana.

Atres servicis que vosté fa a eixos fantasmagòrics països catalans són el seu recolzament financer a entitats que s'han dedicat a propagar l'idea d'una Valéncia somesa a la llengua catalana, a l'història de la gent del nort i a la cultura dels que sempre han segut els enemics més poderosos d'una Comunitat Valenciana lliure. Al contrari de lo que vosté diu, Sr. Puig, eixes entitats poden ser demócrates pero no valencianistes. Estes a les que vosté defén calorosament i al mateix temps els entrega importants ajudes econòmiques, negant-les a entitats que són el breçol de la Renaixença Valenciana i inclús negant-se a rebre a qualsevol d'estes entitats centenàries. ¿Quins són els pecats d'estes institucions, Sr. Puig? ¿Qué accions realisen que tants odis desperten entre vosté i els seus vassalls?

Serà perque estes entitats continuen divulgant i ensenyant la verdadera història del poble valencià demostrant cada dia que ni tan sols un minut hem compartit un proyecte comú en els catalans i molt menys en el seu trencament separatiste.

¿Per qué està discriminant a unes entitats culturals front a unes atres que no pensen com vosté? Sr. Puig, vosté no fa una política cultural i plural per a tots i per a totes com diu, lo que està fent és sectarisme. Sàpia que les diferents formes de pensar dels demés són tan respectables com la de vosté. «Tota la cultura és llibertat».