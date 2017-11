Pues habrá que echar el bofe

Visto lo visto y no visto este fin de semana, no sería de extrañar que el Molt Honorable saliese mañana de corto a la Puerta de San Miquel de Morella con el objetivo de lograr un rodaje controlado inferior a los seis minutos tras las fases de recuperación pertinentes. A pesar de que la vicepresidenta es enemiga del frío, sería necesario que se haga a la idea de que deberá levantarse a las seis de la mañana para realizar los intervalos aeróbicos entre trote y trote de recuperación. Al grupo atlético deberá sumarse Vicent Soler. El catedrático y conseller calculará el ritmo objetivo. Visto lo visto y no visto este fin de semana, no es una locura suponer que el Consell se embarque en la maravillosa aventura de los runners. No les queda otra. Entre los corredores avezados del Ejecutivo, a José María Ángel le pueden pedir consejo. Y si lograsen que se sumara el PP, que le pidan consejo a Barrachina, que corre que se las pela. A nivel nacional, la noticia del fin de semana en Valencia ha sido la maratón y poco más. Y nada más. Una semana antes, con menos gente, los valencianistas lograron pescar varios informativos nacionales a cuenta de su manifestación anticatalanista. La de la financiación, en Madrid, ha generado una indiferencia monumental. Ni caso. Y no es una cuestión de gente. Si hubiesen salido el doble, al Gobierno central le hubiese dado lo mismo igualmente. Da la sensación de que montar el pollo en Valencia es, para el Estado, como montarlo en Praga. Se sienten igual de aludidos. Habrá que cambiar de táctica si lo que se busca es impulsar una negociación o concienciar de nuestra incomodidad por la infrafinanciación. Si de verdad es eso lo que se busca. Si lo que se pretende es hacer piña, pues lo del sábado está muy bien y hasta se puede pensar en culminarlo con una paella popular, en plan CUP. Si se tiene otro objetivo habrá que buscar otras medidas. La maratón es una posibilidad, y si utilizan todos una camiseta con el mismo lema, quizá, a lo mejor, rascamos algo. Todo es negociar con los de la Fundación Trinidad Alfonso y luego, a entrenar. Lo de cortar la A-3 en verano, queda descartado. Fastidiaría a los madrileños veraneantes, pero a los que toman decisiones desde Madrid, plin. Veranean en el norte o se vuelven a sus casas en Valladolid, León, Zamora. La capacidad de influencia gritando se ha demostrado escasa en cuanto a visibilidad del problema. Toca hacer política allí, igual que cuando se quiere algo de Bruselas, Puig viaja hasta allí, que lo hace habitualmente. Y esta es la única opción a no ser que estén dispuestos a echar el bofe corriendo la maratón el año próximo.