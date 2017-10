La protesta como prolongación de la política

La naturalidad con que el Consell viene entrando y saliendo de la convocatoria de la controvertida manifestación 'pro domo sua' -que no otra cosa es la protesta en favor de una mejor financiación de la Generalidad- me tiene maravillado. Tan pronto la convoca, como entiende que no es presentable que un Gobierno soliviante al personal y dice que sólo la ve con simpatía. Un sí pero no que no engaña a nadie porque sabido es que aunque las caras visibles del llamamiento son Ismael Sáez y Arturo León, secretarios generales, respectivamente, UGT y CCOO -el responsable de una tercera organización subsidiada, la CEV, se descolgó al final- el 18-N tiene de sindical y de espontáneo lo que las demostraciones de los coros y danzas de la Sección Femenina en el Santiago Bernabéu o las concentraciones de apoyo a Franco ante el Palacio de Oriente. No podemos olvidar que fue Mónica Oltra la que el 31 de marzo habló de «montarle un pollo» al Estado opresor si no atendía sus reivindicaciones. Ni que fue Ximo Puig quien admitió, al término de una reunión celebrada el 5 junio, que en ella habían abordado la posibilidad de convocar una manifestación de estas características. Y que, por si esto fuera poco, fue nuevamente el presidente de la Generalidad quien anunció solemnemente en las Cortes la convocatoria de «una movilización unitaria en torno al 9 de Octubre», 24 horas después de que los Dos Tenores de esta nueva era apuntaran en esta dirección. Tenores a los que, sin embargo, no dudó en culpar de que el trayecto elegido acabara frente al domicilio social del PP; a mí que me registren. O en pedir que cambiaran la fecha elegida para la protesta, el 30 de noviembre, porque quedaba demasiado cerca del referéndum convocado por Puigdemont y él quería que se llevara a cabo la víspera de la procesión cívica de la Senyera o unos días después, ya que el 10 tenía que estar en Bruselas, según informaciones publicadas y no desmentidas por Presidencia. Que luego les obligara a retrasar otra vez la cita, del 28 de octubre al 18 de noviembre, ante el cariz que tomaban los acontecimientos en Cataluña, no hizo más que corroborar que cuando tiró esta piedra no era plenamente consciente de que el país no iba a estar para bromas durante mucho tiempo. Supuesto que, en todo caso, quedó ampliamente acreditado tras reiterar, el 29 de septiembre, el apoyo del Consell a esta reivindicación callejera. Y delegar en el secretario de organización del PSPV José Muñoz la extensión de la protesta a través de un sinfín de colectivos que no hacen más que suplir la carencia de una Fundación Agua y Progreso o de un Omnium Cultural y una ANC. Algo bastante usual, por otra parte, desde que los populistas comprendieron que, a diferencia de lo que pensaba Clausewitz, la manifestación puede ser una prolongación de la política tanto o más efectiva que la guerra.