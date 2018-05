Nada como una protesta bien organizada

Estoy hoy que me uno a las protestas. A todas, que está de moda. Protestar en las calles, en las tertulias de televisión, en las reuniones familiares, entre los amigos, en el trabajo. En las redes sociales, que se llenan de 'haters', de 'trols', de 'fakes', de máquinas que simulan ser personas y de personas que actúan como máquinas.

Veo mi barrio que necesita de mejores aceras, más limpieza en los jardines y más carriles bici o, en su defecto, menos bicis fuera de los carriles, que no lo digo yo, sino la asociación de vecinos. Mi barrio debe ser uno de los más abandonados por el Ayuntamiento de Valencia, dentro del abandono que ya es Valencia. Ahora se van a limitar las terrazas de los bares, después de que se limitase el aparcamiento en el carril bus y se permitiese la proliferación de manteros, según se quejan los comerciantes. Y Valencia ciudad es sólo una parte de la Comunidad Valenciana, la más agraviada por la financiación estatal desde hace muchos lustros; perjudicada en las transferencias de dinero y maltratada en la obra pública, se lamenta el Consell. Pero es que España quizás no pueda; España que acaba de salir de una de las peores crisis de su historia, tiene una deuda equivalente a todo cuanto produce en un año por lo que ha aumentado los impuestos hasta llegar a la Luna. Aun así, no hay forma de que salgan las cuentas con tantas subvenciones, pagas, empresas públicas, chiringuitos, prebendas, canonjías, oenegés, colectivos transversales, cupo vasco y demás. En el demás también incluyo la corrupción. Y allá a lo lejos, Europa, fastidiando con su política económica y con la protección a los fugados de las leyes españolas.

Me temo, sin embargo, que una protesta en solitario no sirve. Ha de hacerla un grupo bien organizado, con sus lemas, consignas, banderas, argumentario, su 'community manager', su márquetin comunicativo global. Si es un partido político, mejor. Y si es un Gobierno, mejor que mejor, porque puede gastar en la reivindicación todo el dinero que quiera, que no es suyo. Como esos alcaldes de la vara que pedían en Bruselas la independencia de Cataluña, o esos otros valencianos que exigían en Madrid ayudas para el transporte metropolitano. O los líderes de Podemos y del PSOE el 1 de mayo. O el ministro poniéndose al frente de la protesta por una sentencia. Así sí, protestar contra la Administración con el dinero de otra Administración sí que cunde. Unos contra otros y todos contra todos.

En las próximas alecciones, mi voto será para quien prometa ejecutar las más vistosas protestas, para quien mejor use los fondos de una Administración pública para quejarse de otra Administración. De sábado en sábado por lo menos, que con un par de fines de semana en la calle se logra cualquier objetivo. No hay nada como una protesta bien organizada. Y pagada.