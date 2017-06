Prohibido despatarrarse

Cuando falta educación, aumentan las penalizaciones externas. Cuando la familia hace dejación de sus funciones, algunos comportamientos terminan por ser peligrosos para la sociedad y su corrección queda en manos de la Administración, la policía y los jueces. Es una conclusión que repite a menudo Emilio Calatayud, el juez de menores más famoso de España. Lo vemos en relación a la violencia escolar, hacia los padres o con personas que proceden de otros lugares, tienen rasgos distintos o toman opciones diferentes a las propias. Que un niño insulte a su profesor o pegue a un compañero no es normal salvo que haya crecido en un entorno en el que las cosas se solucionan por sus santos bemoles, no hay autoridad y el capricho del niño vale lo mismo que el criterio de su padre. O más. Ocurre lo mismo con actuaciones de adultos que no tienen asumidos los valores de la convivencia y se permiten conducir poniendo en riesgo la vida de los demás conductores, o se consideran con derecho a patear los límites de los demás, a no empatizar con el sufrimiento ajeno o a no cuidar su entorno. Todo ello tiene un sustrato de falta de valores de los que han debido embeberse desde pequeñitos y no lo han hecho. Antes atribuíamos esa falta a las familias desestructuradas pero lo que nos llama la atención ahora es su extensión entre todo tipo de personas, de niveles formativos o de entornos aparentemente estructurados. A mi generación le enseñaron a guardarse un papel en el bolsillo hasta encontrar una papelera. ¿Eran cosas de monjas? Quizás, pero agradezco que me educaran para dejarle sitio a un adulto mayor en el autobús, para ceder el paso al entrar en un local o para hablar sin molestar a los demás en un restaurante. Es decir, para convivir.

Cuando veo las normas que impone Carmena en los autobuses de Madrid y la polémica consiguiente por pedir a los hombres que no se sienten abriendo las piernas como si fueran a dar a luz, pienso en la ley del péndulo que nos obligaba a las mujeres a sentarnos juntando las rodillas en el siglo pasado. Ni tanto ni tan calvo. Lo llamativo no es eso, aunque sea más vistoso y más comentado bajo el epígrafe de 'microagresiones'. Lo preocupante es que tengan que hacerse explícitas normas que debíamos traer de serie, como no poner los pies en el asiento del metro, moderar el tono al hablar por el móvil o ceder el asiento del transporte público a quien más lo necesita. Cuando veo cómo sube una persona con movilidad reducida o con edad de estabilidad dudosa en un autobús y nadie hace el más mínimo amago de levantarse, me pregunto si hemos medido las consecuencias de tanta falta de educación. Creo que no. Y creo que el pico de esa crisis aún está por llegar. Pensamos que todo se arregla posponiendo la punición a la edad adulta porque solo la ley nos da fuerza para imponer un comportamiento pero debería erradicarse mucho antes. Enseñándolo cuando toca.