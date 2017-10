'PROCÉS' KAFKIANO

Baja política. En mis cinco días de estancia reciente en Cataluña (dos en Barcelona con motivo de los premios Planeta y tres en el festival de Sitges) pregunté sobre 'el procés' en restaurantes, bares y hoteles. Quise saber la opinión de camareros, comerciantes y recepcionistas. No preguntaba sobre 'El procés' de Kafka, gran novela traducida del alemán al catalán por Gabriel Ferrater, sino sobre el independentismo impulsado fervorosamente por Puigdemont y Junqueras. Un 'procés' que tiene numerosos elementos kafkianos.

Aturdido. Pues bien, he regresado a Valencia aturdido. La gente pasaba del 'procés'. Esa impresión me dio. ¿Dónde estaban los seguidores de Junts pel Sí y la CUP? Quizá en sus cuarteles de otoño. Banderas esteladas ya se ven pocas en los balcones. No soy equidistante, creo que el independentismo catalán, empecinado e insolidario, es el principalísimo responsable de la gravedad del conflicto, aunque los gobiernos centrales tampoco han estado finos en la tarea de aminorar el problema. No siendo un asunto fácil, las autoridades se empeñan en hacerlo irresoluble.

Los Platters. Fui neutral -o digamos aséptico- a la hora de hacer preguntas. Las verdades escuecen, pero las manipulaciones acaban arruinándolo todo. El independentismo catalán es fuerte. Y ha crecido de modo asombroso en los últimos años. Pese a ello, el comentario que he escuchado más veces, en coincidencias no precocinadas y que surgían de la base social peor remunerada, fue: «Todo esto es una cortina de humo». El humo disimula un mal decorado y de paso la corrupción en las alturas. En las películas de fantasía de serie B se recurre mucho al humo. Lo malo es que, tal y como cantaban The Platters, el humo ciega nuestros ojos y nos impide ver con claridad.

Nada de timidez. Estos 'almacenes' se publican en las páginas culturales de LAS PROVINCIAS. Recordar ese punto hace que recupere mi 'seny' periodístico. Se puede y se debe perder la vergüenza (la timidez no sirve de nada en este oficio), pero nunca la cordura. Regreso a la vida cotidiana y a los placeres de las artes que tanto nos humanizan y nos convierten en personas más interesantes. Aparco la política y me centro en lo que soy más solvente: cine, exposiciones, libros, el pulso de la calle...

Lo subterráneo. Hablando de los ojos y de la ceguera. A veces he dado en pensar que en muchas confrontaciones ideológicas, las más agrias, uno de los deseos subterráneos que motivan a los discrepantes es el de «yo tuerto, pero tú ciego». Puede ser una explicación del drama territorial español. En fin, ya he vuelto a caer en las redes de lo político. Prometo no volver a hacerlo.

El programa. Los premios Planeta tienen detalles espléndidos con todos sus invitados. Cuidaron al máximo el programa y la cena de gala. Nos hospedaron en un hotel de cinco estrellas. Cuando fui a pagar los extras (un refresco, siete euros) me dijeron en recepción: «Todo corre a cuenta de la organización».

Brigitte. Además, me sentí protegido con las atenciones de mi amiga Brigitte Hadler, catalana-alemana que vive en Barcelona desde hace décadas. Brigitte nos llevó a mi hermana Julia y a mí a buenos restaurantes de cocina casera. Con ella, apasionada del arte, vimos en CaixaForum las magníficas antológicas de Giorgio de Chirico y Warhol. Nada menos. Barcelona es mucha Barcelona.

De la mano. En la calle del Pecado de Sitges vi a dos hombres octogenarios cogidos dulcemente de la mano. Confiados y felices. La imagen me emocionó. Sitges también es mucho Sitges.

Mortiu: Resurgent. El cementerio de Sitges está cerca del auditorio que proyecta las películas del festival especializado en películas de terror. En la entrada del camposanto un lema dice: 'Mortui Resurgent' (Los muertos se levantarán). Ni a mis acompañantes (Julia y Juan Carlos) ni a mí nos da miedo esa proclama.

La realidad. Me gusta tanto 'La noche de los muertos vivientes' que, sin miedo alguno, no me hubiera desagradado revivirla en el cementerio de Sitges. La realidad es a menudo más terrorífica que las fábulas de zombis. Perdón, perdón: ya estoy de nuevo tocando teclas políticas. No tropezaré más en esa maligna piedra.