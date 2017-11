EL PROBLEMA DE ANTENA 3

La televisión convencional vive un arranque de temporada complicado, motivado por los cambios de hábitos en los espectadores, el despunte de plataformas como Netflix o HBO y el conflicto catalán acaparando toda la atención informativa. Mucho se ha hablado del desplome de un peso pesado en Telecinco como es 'Gran Hermano' o de la zona gris en la que parece instalada Cuatro. Más inadvertida pasa la situación de Antena 3, acostumbrada a ser segundona, que no termina de acertar con casi ninguna oferta de 'prime-time'. Si por algo se ha distinguido en los últimos años esta emisora es por su ficción. Pocas son las series que le han fracasado. Títulos como 'El tiempo entre costuras', 'Velvet' o 'Allí abajo' le han dado muchas alegrías al canal. Este curso su gran apuesta era 'Tiempo de guerra', que no ha despuntado y apenas ha conseguido alguna victoria raquítica frente a las entrevistas de Bertín. Mucho peor le ha ido a 'La casa de papel', que se despedirá esta semana tras bailar por la programación con cifras muy bajas. 'El incidente' tampoco obtuvo buena respuesta del público.

El cine, otro bastión de la cadena antaño, tampoco está regalándole demasiadas alegrías. Y no será por falta de oportunidades, porque se ofrecen películas los lunes, los martes, los sábados y los domingos. Sirvan como ejemplo los pases de este fin de semana. El sábado, 'G.I. Joe. La venganza' no pudo plantar cara a 'Deluxe' (que lidera desde que se trasladó), y el domingo 'Oblivion' rascó un 7,7% de cuota de pantalla ante el poderoso 26,5% logrado por '50 sombras de Grey'. Telecinco arrasó también con cintas como 'Ocho apellidos vascos' o 'El amanecer del Planeta de los Simios'. Y eso que Mediaset había renegado del cine...

'Tu cara me suena' cerró su temporada anterior con audiencias excelentes ubicado el viernes, pero este curso ha regresado más discreto ante 'La Voz'. Y eso que los cantantes de Jesús Vázquez ya no tiran con la fuerza de etapas anteriores. A todo esto se suma el fracaso de experimentos como 'Me cambio de década', que transitó con más pena que gloria por la parrilla. Antena 3 debería mirárselo.