PRISIONEROS DE LA CUP

Es fácil imaginar las presiones a las que debe de estar sometido estos días el sedicioso presidente de la Generalitat catalana. Y tampoco cuesta demasiado trabajo llegar a entender que a estas horas el vértigo se ha apoderado del personaje, como demostró en su mensaje del pasado miércoles por la noche. Pero el problema para Puigdemont y para los independentistas que saben lo que se les viene encima si siguen adelante con su hoja de ruta es que por culpa de su irresponsabilidad han caído en manos de los radicales, de un grupo antisistema que no sólo aspira a una Cataluña fuera de España sino que ya de paso pretende hacer saltar por los aires el modelo capitalista en la nueva república, acabar con las grandes empresas (y con las medianas y con las pequeñas), nacionalizar los bancos, los medios de comunicación y los sectores estratégicos, requisar propiedades a las grandes fortunas (y a las medianas y a las pequeñas), prohibir el culto a la Iglesia católica, apoderarse de sus templos... No estoy inventando ni exagerando, está en su programa, no engañan a nadie. Así que ese nacionalismo que antes llamábamos moderado pero que hace años viró hacia el extremismo antiespañol y soberanista se encuentra ahora en la disyuntiva entre seguir adelante con la desconexión sabiendo que todo el proceso puede acabar siendo controlado por la CUP, con lo que eso supondría, o dar marcha atrás y enfrentarse a Anna Gabriel y sus seguidores, dispuestos a todo, a los que no les importa parar Cataluña durante semanas o meses porque no tienen nada que perder, no son empresarios, les da todo igual, su escenario predilecto, con el que sueñan, es la revolución, las calles con barricadas, la gente enfrentándose a la policía, botes de humo, carreras, muertos y heridos, mártires de la causa. Los independentistas inteligentes e informados, que los hay, saben que una Cataluña independiente se quedaría fuera de la Unión Europea durante años, que las grandes empresas se irían, que las inversiones extranjeras elegirían otros emplazamientos, que la república se sumiría en una regresión económica que daría paso a nuevas movilizaciones, esta vez contra el gobierno catalán, que la inestabilidad se apoderaría de pueblos y ciudades, que el boicot de los españoles a los productos catalanes hundiría las cuentas de miles de pequeñas y medianas empresas, que el turismo caería en picado y que, en definitiva, el caos y el desastre reinarían en Cataluña a lo largo de años, tal vez décadas. Todo eso lo saben, ya lo están viendo, por eso ahora hablan de mediación y de diálogo, después de haber violentado la Constitución, el Estatut y las leyes, de haber desobedecido a los tribunales y a la policía. Pero ahora tal vez sea tarde, porque son rehenes de Batasuna-CUP. Y esos no se andan con bromas.