MIS PRIORIDADES PARA FICHAR SON...

Poco se puede decir del partido de anoche, donde quedó refrendada -como ya se pudo ver en la ida- la diferencia de calidad entre un equipo y otro. El Valencia sigue con todo merecimiento en la Copa. Todo marcha bien. Recuerdo aquel tiempo en el que esperábamos la improbable visita de Peter Lim, con la 'escopeta' preparada y cargada de críticas, demandas deportivas, expresiones malsonantes y posibles manifestaciones, para utilizarla llegado el caso. Pero no hay nada en el fútbol que los buenos resultados no puedan cambiar. Hoy Lim llega a Valencia siendo bien recibido y esperando que Marcelino le saque alguna promesa de inversión económica si las necesidades deportivas acucian.

Y ya no sé si es la casualidad, o el karma, algo tan de moda últimamente, lo que hizo coincidir su presencia en Valencia con motivo del encuentro ante el Barcelona, con la baja de un par de futbolistas más, Garay y Guedes, que definitivamente pudo hacer entender al máximo accionista lo obvio que significa incorporar algún o algunos jugadores en este mercado invernal. Porque además, y añadida la lesión de Murillo y el problemita en la rodilla de Zaza, ya se consideraba objetivo el poder traer, o bien un delantero más u otro centrocampista que completara la plantilla, en función de prioridades deportivas y posibilidades económicas. Con lo que ahora incluso podría ampliarse las posiciones objetivo de refuerzo.

Parece que sí, que 'Don Pedro' ha dado el visto bueno. Nosotros ahora a esperar el treinta y uno de enero para comprobar de nuevo cómo queda la plantilla, que deberá obtener los objetivos deportivos planteados y que tan cerca estarán de conseguirse ya por esas fechas. Recordemos que la Liga acaba en mayo. Febrero, marzo, abril y mayo, con lo que, la Copa estará absolutamente definida y a poquitos meses de terminar la Liga. Yo no me voy a calentar mucho la cabeza. Habrá fichajes, cada uno de nosotros puede pensar qué posiciones deberíamos reforzar o mejor dicho, con que prioridad, pero no hay mucha información alrededor de todos estos aspectos en el club. Ya nos iremos enterando conforme vayan dándose las noticias. Y si queréis mi opinión, y sin saber cómo de grave es lo de Simone Zaza, lo último que traería sería un delantero. Mis prioridades, por este orden, centrocampista del medio, quizá alguno de banda, central o lateral derecho y punta. No creo que vengan todos, por eso es necesario establecer un orden e intentar cumplirlo. Pero como os digo, es problema de los responsables de la entidad, y ellos conocen la situación, las alternativas y nuestras posibilidades.

Y yo aquí hablando de inversión deportiva, cuando nunca dejaré de pensar y expresar que el club se decidió vender por motivos económicos entre los que se encontraban, además del propio balance de la entidad, aquello que se calificó como «contingencias», que a día de hoy, ni las primeras, ni las segundas han sido resueltas aún por los propietarios mayoritarios, encargados de la gestión del club. Al menos en la Copa seguimos adelante.