Carmen Calvo es secretaria de Igualdad y número cuatro del PSOE, pero no cobra del partido, sigue siendo profesora de Constitucional. Una siempre fantasea con que hubiera sido Carmen Dixie Calvo y no José Solís la que preguntara en el Congreso para qué sirve hoy el latín. Y que un Adolfo Muñoz Alonso le contestara: «Por de pronto, señora ministra, para que a Su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa». En una entrevista con Daniel Basteiro, la exministra de Cultura ha dicho que «la violencia contra las mujeres es el principal problema de España. Así de claro». No voy a decir que no sea un problema. ¿Pero el mayor? Aunque me gusta más cuando dice que «hay que acabar con el estereotipo del amor romántico, que es machismo encubierto». Supongo que los hombres son machismo encubierto. Tiene razón Carmen Calvo. «Tener razón, según el demócrata, significa gritar con el coro más nutrido» (Nicolás Gómez Dávila).