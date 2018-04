La primera carta de amor

En un entrañable archivador de la biblioteca familiar conserva mi mujer las numerosas cartas que intercambiamos desde que nos conocimos hasta que nos casamos. Cuando los quinientos kilómetros que separan Pamplona de Valencia impedían la habitual relación personal que caracteriza al noviazgo, la correspondencia postal se convirtió -junto con las conversaciones telefónicas- en el medio por excelencia para comunicarnos. Como en nuestro caso, la delicia de proyectar el propio ser en la misiva e involucrarse en el afán amoroso ha sido una actividad que, desde hace siglos, se apoderó de los enamorados separados por la distancia geográfica.

La carta sortea las tinieblas del alejamiento físico, en que -según Pedro Salinas (1891-1951)- «las gentes mueren a la visión; y empiezan a agonizar en la memoria de los corazones». De ahí la magna conquista que, para ese miembro de la Generación del 27, aportó a la historia de la humanidad el invento de la correspondencia postal: «la ubicuidad del ánimo, el asistir con nuestra alma acá, donde estamos, y allá donde otra persona de nuestro afecto nos lee los pensamientos». Mediante ella se salva la necesidad de comunicación y de afecto de los enamorados. Y se logra de manera tal que, junto al ansia de exteriorizar su propio estado interior, surge un nuevo deseo: el de que llegue el día siguiente para poder enviar o recibir la próxima carta.

La relevancia de este proceso ha adquirido contornos de genialidad literaria en el caso de algunos escritores célebres: Flaubert, Hemingway, Hugo, Joyce, Kafka, Keats, Sartre... Una buena muestra de ello es lo expuesto en la misiva escrita por Balzac (1799-1850) a su amada Ewelina Rzewuska: «Me pongo de pie y me digo a mí mismo: 'Me voy para allá'. Luego me siento de nuevo, movido por la responsabilidad. Esto no es vida. Nunca antes había sido así. Tú lo has devorado todo. Me siento tonto y feliz tan pronto pienso en ti. Giro en un sueño delicioso en el que en un instante se viven mil años. Estoy abrumado por el amor, sintiendo amor en cada poro, viviendo solo por amor».

Pero el protagonismo amoroso desplegado a lo largo de los siglos por la correspondencia postal de millones de enamorados no surgió de la nada, sino que tuvo en la Biblia su precedente más remoto. ¿Acaso expresiones como «encontré al amor de mi alma, le aprehendí y no le soltaré», «mi amado es para mí, y yo soy para mi amado», «¡que me bese con los besos de su boca!»... tienen algo que envidiar a lo dicho por los más cualificados amantes de la historia? Así es el enaltecimiento que del amor se hace en el 'Cantar de los Cantares', uno de los numerosos textos que componen la Sagrada Escritura. ¡Y no es una excepción! La exaltación amorosa llena el nutrido conjunto de los libros que recogen la Palabra de Dios.

Pero, aunque por su extensión la Escritura es un libro, por su función es la primera carta de amor -y la más plena- en la historia de la humanidad. En ella se encuentra todo lo que se refiere a Dios y al hombre: conocer la Biblia es conocer a ambos. Su inigualable capacidad para abordarlo todo y explicar el mundo desde sus orígenes hasta su final es lo que llevó a afirmar al escritor Eduardo Mendoza (1943) que el estudio, llevado a cabo en el colegio, de los pasajes más relevantes de la Historia Sagrada «fue la primera fuente de verdadera literatura a la que [se vio] expuesto».

Desde su recuerdo infantil, el ganador del Premio Cervantes 2016, leyendo muchos años después la autobiografía de Goethe (1749-1832), quedó sorprendido al encontrar un pasaje que abordaba esta cuestión en términos parecidos a los suyos. La lectura bíblica en hebreo, con sus interminables genealogías, sus patriarcas y sus reyes, saturada de virtud y de crímenes, épica y mística, hizo intuir al genio alemán el sentido de todos los conocimientos dispersos que había adquirido antes de su adolescencia. Pero -concluía el literato barcelonés, desde su posición de increencia religiosa-, «por encima de cualquier otra cosa, la Biblia es el libro de Dios».

Y es un libro que actúa como una carta de amor. Lo es porque en él se ensalza a raudales la dignidad del amor humano, pero especialmente porque en él entabla el Creador un largo diálogo amoroso con los hombres acerca de su propio ser y de cómo alcanzar la íntima unión con Él. Su conocimiento y su meditación -a semejanza de la realizada por los enamorados, que desean explicar hasta los más mínimos detalles de su existencia- son también hermosos actos de amor. Su Palabra no es la propia de un verbo escrito y seco, sino la del Verbo encarnado y activo: es la vida que fluye del Dios hecho hombre -para salvar al hombre- hasta alcanzar a quienes le siguen. Por ello su Verdad no es científica, ni histórica, sino salvífica, porque todo en la Biblia es verdadero en función del designio salvador que, desde la eternidad, Dios tiene diseñado en Cristo para el hombre.