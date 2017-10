LO PREVISTO, CONTINUARÁ EL CHANTAJE A la callada burguesía le venía bien que la 'jovenalla' le hiciera la faena de la calle, pero de golpe cunde el miedo y echan el freno, mejor parar que más perder VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 7 octubre 2017, 09:46

Los gerentes encargados de impedir el referéndum ilegal lo hicieron de mal a pésimo. No vieron la jugada. ¿A qué se dedicaron los espías, que no avisaron de la celada? Se fiaron de unos que traicionaron, enviaron a otros a destiempo y sin posibilidades y se fraguó esa serie de desastrosas imágenes que tanto dolieron. Todo estaba muy bien organizado, de manual, y se fue de lleno al centro de la trampa, de las trampas, cuyos resultados fueron hábilmente manejados y divulgados a nivel internacional para expandir el descrédito contra España, la marca España.

Qué poco cuesta perder una buena imagen, y cuánto cuesta restaurarla. Y todo por la destreza de una parte en desplegar lo que llevaba bien preparado, aunque sin razón legal, y las torpezas e imprevisiones ingenuas de la otra, que iba confiada en la mera exhibición de que la ley es la ley y con eso basta.

De todas formas el exceso de confianza puede cambiar de bando y hacer que se tuerza la racha. A lo mejor el tiempo le da la razón a Rajoy, a quien se acusa de lento e inactivo.

Dicen que la fuga de bancos, aseguradoras y otras empresas no es más que testimonial, que sacar sus sedes sociales de Cataluña no implica mucho en la práctica, porque siguen allí sus centros operativos y toda la actividad económica. Vale. Entonces ¿por qué les duele tanto? Cuestión de imagen. Ya no se exhibe buen rollo si las compañías se van -aunque sea un poco- por la inseguridad e incertidumbre. Es un paso previsor, por si llegara la independencia, por si la calle se pone más guerrera, para no perder más clientes... El dinero es miedoso y callado, su lenguaje se mueve en planos sutiles: la bolsa, los depósitos, cuentas que se vacían, compradores que se van... No hacen falta grandes declaraciones, sobra la oratoria, todo se llena de elocuencia práctica.

De repente cunde el temor entre la burguesía catalana, a la que se venía suponiendo no demasiado proclive a la independencia de verdad, sólo dispuesta a soltar la bicha de vez en cuando, como siempre, para seguir a lo suyo: el chantaje al resto de España, la presión a Madrid para que ponga más de lo de todos, en plan: 'dame y me callo'. Por ahora. A esa burguesía que juega desde hace mucho al toma y daca le venía bien que la 'jovenalla' le hiciera la faena sucia en la calle, para ir allanando el camino. Pero de golpe se asustan. A ver si... Y echan el freno, porque más vale perder a tiempo que más perder luego. Hasta Artur Mas dice ahora que Cataluña aún no está preparada para la independencia real. Aún. Vaya, vaya, con este señor que va pidiendo dádivas para pagar.

Así que, según lo previsto, seguirá la extorsión política. Más dinero para que se conformen y estén un tiempo sin meter demasiado ruido. Detrás viene el País Vasco con lo mismo. ¿Qué extraño pecado original llevaremos impreso los que nos sentimos españoles para tener que soportar esto y encima parecer culpables? ¿No pediremos la independencia de España del resto?