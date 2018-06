EL PREVISIBLE FRACASO

Los ministerios cambiarán de nombre, aparecerá alguno al gusto de la estética políticamente correcta impuesta por la izquierda, se derogará la bautizada por ese mismo pensamiento progre 'ley mordaza', con el fin de que los raperos y los willy toledo puedan insultar impunemente a la Familia Real, a la Guardia Civil o a las víctimas del terrorismo, además de animar a sus fieles seguidores a matar a algún agente o a asaltar el palacio de la Zarzuela. También habrá tiempo para retirar la famosa medalla a 'Billy el niño', para sacar a Franco del Valle de los Caídos e incluso, si Podemos aprieta, para dinamitar todo el recinto. Gestos, símbolos, concesiones a la izquierda radical, todas. Pero otra cosa es que en los grandes asuntos de Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez pueda hacer algo efectivo. En materia económica está atado no sólo por los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo sino sobre todo por las exigencias de Bruselas respecto al control del déficit, por lo que difícilmente podrá asumir las reivindicaciones que a buen seguro le pondrá sobre la mesa su socio populista. A lo máximo que puede llegar es a atreverse a retocar la reforma laboral, aunque los empresarios le piden que no lo haga, lo que tal vez desemboque en una ralentización de los ritmos de creación de empleo y en una desaceleración del crecimiento. Y con Cataluña, más allá de las buenas palabras, de la oferta de diálogo, de abrir una nueva etapa, al final tendrá que decidir si hace o no concesiones a los independentistas. Lo que significaría rebajar la calificación fiscal de los delitos y, sobre todo, acceder a la puesta en libertad de los encarcelados. Una vez levantada la aplicación del artículo 155, el soberanismo catalán ya puede proseguir con su programa, que en lo fundamental (educación y medios de comunicación, con la TV3 como ariete) no se había detenido. Ahora, además, ya anuncian la reapertura de las 'embajadas' y la recuperación del control sobre los Mossos (con la depuración de los que se han mantenido «leales al Estado español», como si Cataluña ya no formara parte del mismo y dicha actitud fuera una intolerable traición). Eso sí, Pedro Sánchez cae mejor que Mariano Rajoy (aunque luego le voten menos), tiene claramente mejor imagen y sabe hasta posar para los fotógrafos en el centro del hemiciclo. Y la izquierda española, por su evidente connivencia con los nacionalistas, siempre es vista con mejores ojos por los partidos soberanistas, incluso por los que ideológicamente son de derechas pero están por el desmembramiento de España. Palabras amables, mucha política gestual, paridad para ganarse el respaldo feminista y aguantar, aguantar y aguantar, que el aparato del Estado es el poder y el poder da votos. Esta es la previsión de un más que probable fracaso.