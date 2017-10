Presos políticos, no: políticos presos

Bienvenidos a Turquía'. Gabriel Rufián, el político que más sandeces es capaz de decir en 140 caracteres -solo Dios sabe a dónde habría llegado este chico si hubiera aprendido a redactar frases con sujeto y predicado- lo ha dejado claro. Con la entrada en prisión -provisional: pero ¿para qué vamos a andarnos con tecnicismos en un momento como éste?- de los líderes de la Assemblea y el Òmnium, España se homologaba nada menos que con la Turquía de Erdogan -¿o quizás, y ya metidos en hipérboles, con la de 'El expreso de medianoche'?- en lo tocante a libertades públicas.

Poco importa que en Turquía los periodistas sean asesinados, mientras que aquí saltan de una cadena de televisión a otra; que el pueblo kurdo carezca de autonomía, mientras que los catalanes disfrutan del más amplio nivel de autogobierno de Europa; que allá sea delito bromear sobre el Presidente de la República mientras que aquí se llama neonazi al Presidente del Gobierno en la mismísima televisión pública catalana; o que el sistema electoral turco exija un diez por ciento de los votos solo para entrar en el Parlamento, y el español le proporcione al partido del Sr. Rufián nueve escaños con menos votos que habitantes tiene Zaragoza.

Y por supuesto, poco o nada importa que en España los jueces sean independientes, y estén sujetos solo a la Constitución y a las leyes. Y menos aun que los hechos por los que se enjuicia a los dos Jordis tengan poco que ver con sus ideas políticas y bastante más con haber causado daños por valor de 135.632 euros en tres vehículos de la Guardia Civil haber intimidado a una secretaria judicial, y haber tratado de impedir por la fuerza la realización de diligencias acordadas por un Juzgado de instrucción de Barcelona.

En ese discurso nacionalista, perfectamente planificado desde hace años y minuciosamente desplegado en los últimos meses, toca ahora abrir el capítulo del martirio y de la represión, y descalificar al régimen gracias a cuyas libertades ha medrado sin problemas durante tanto tiempo, y al amparo de cuyo marco constitucional ha alcanzado nada menos que el Gobierno de Cataluña para, con un triple salto mortal, sacar al fantasma de Franco a pasear, sostener su naturaleza repentinamente represora, e implorar como hace una década hicieran los kosovares, la tutela protectora de la comunidad internacional.

De modo que toca decirlo alto y claro: en España no hay presos políticos por la sencilla razón de que no hay delitos políticos. Lo que ha habido, hay, y con toda seguridad seguirá habiendo, son políticos presos. Por la sencilla razón de que en nuestro país la clase política no se sitúa por encima de la ley, ni siquiera cuando sus actuaciones cuentan con la simpatía de cientos o de miles de ciudadanos. En el pasado lo supieron Bárcenas y Matas, Otegui y Usabiaga, 'Alfon' y Bódalo. Y hoy se han enterado de ello Cuixart y Sánchez. Nunca te acostarás sin saber una cosa más.