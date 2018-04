PRESIDENTE DE CIUDADANOS

Haría bien Albert Rivera en cuidar muy mucho la designación del candidato de su partido a la presidencia de las Generalitat en las elecciones de 2019. Porque es muy probable que el elegido -él o ella- termine convirtiéndose en el próximo presidente de la Generalitat. Así que sea Toni Cantó, Marta Martín o quien considere el líder de Ciudadanos, mejor será que afine bien el tiro. Lo ocurrido este jueves en Alicante, la enésima constatación de que la izquierda valenciana es incapaz de entenderse -porque le puede la tentación de ponerse todas las zancadillas posibles- puede terminar de aclarar el camino para la formación naranja. Del fracaso de los socialistas valencianos para retener la alcaldía se podrá echar la culpa a Nerea Belmonte, a su amistad con Elsa Martínez, al juez que dictó los procesamientos contra el ya exalcalde o a los colores del arcoíris. La realidad es que fue el PSPV el que situó como candidato a la alcaldía a Gabriel Echávarri -uno de esos tipos que ha ido pisando tantos charcos como ha encontrado a su paso-, fueron los socialistas valencianos los que dejaron que se pudriera desde su primera imputación y ha sido Blanquerías quien ha decidido desaparecer de Alicante y de toda su provincia. Si Belmonte ha decidido aceptar la mejor oferta para resolver su futuro laboral, que es lo que se especula, será porque nadie del tripartito se la planteó. Señalar ahora a Enrique Ortiz como si el polémico constructor todavía dispusiera de poder para poner y quitar alcaldes suena a excusa barata que ni Ángel Franco compartiría. Los socialistas han desaparecido de la provincia de Alicante, seguramente porque piensan que la Comunitat empieza y acaba en Valencia. Y eso lo pagarán en las urnas. Los 170 kilómetros de distancia entre las dos capitales son muchos más en términos de comprensión mutua. La política del Consell en materia lingüística, con esa apuesta por las líneas en valenciano en detrimento del castellano, y la defensa del requisito lingüístico para el acceso a la función pública, no la entiende nadie prácticamente desde Calpe hacia abajo. Que no espere la izquierda valenciana obtener grandes réditos de esa perramente voluntad de desequilibrar las dos lenguas oficiales. El precipicio del independentismo en Cataluña debería haber servido de lección para todos esos fanáticos que aún se miran con añoranza en el espejo de esa región. Porque lo que ha propiciado es una percepción de rechazo hacia 'lo catalán' que ya no es cosa únicamente del blaverismo de algunos sectores de Valencia, sino mucho mayor. Con un PPCV sentado todos los días en el banquillo y con Rajoy viendo pasar las nubes, las opciones de Ciudadanos en la Comunitat para 2019 andan disparadas. Ahora sólo falta que no las estropeen ellos solitos.