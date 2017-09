Preparados para la nueva financiación

No es creíble, por el momento, que Cataluña se independice, pero quede como quede el referéndum, o lo que sea, del 1-O, la situación política española va a cambiar. Si la mitad de los catalanes, aproximadamente, no quiere la independencia, la otra mitad sí que la desea y la política no puede obviar ni a la una ni a la otra. Tras aplicar la ley contra los que se salten la ley, y ojalá sea así, llegará el tiempo del diálogo y la negociación.

Entre algunas, sólo algunas, de las posibles soluciones estará la reforma de la financiación autonómica. Sabido es que en esto de la financiación, la Comunidad Valenciana es la cenicienta. Sólo hay cuatro comunidades que contribuyen al común español, que son Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, todas ellas con un PIB per cápita por encima de la media, excepto la Comunidad Valenciana, que se encuentra por debajo. De forma absurda, la Comunitat permanece en solitario en el cuadrante de las comunidades que pagan, pese a tener un PIB por habitante inferior a la media. Navarra y el País Vasco, al contrario, reciben del Estado más de lo que dan, pese a ser más ricas que la media española. Es por el cupo; o, mejor, por el cupo mal concebido.

Y ese es el sistema de financiación, o algo parecido, que quiere Cataluña. Como vascos y navarros: que el gobierno autonómico recaude los impuestos y contribuya con el Estado transfiriéndole parte de lo recaudado. Este sistema, que actualmente es arbitrario e injusto, no tiene por qué serlo si se acomodan los parámetros. Eso sí: no hay más fondos que los que hay, y si alguna comunidad resulta beneficiada con el nuevo procedimiento, alguna otra quedará lastimada.

Determinados expertos proponen, por ejemplo, que las comunidades autónomas se queden con el IRPF y el Estado con el IVA y que así las comunidades sean responsables de sus gastos y de sus ingresos. Y hasta se descubrirá que algunas son incapaces de financiarse de esta manera. Desde luego se necesita solidaridad entre comunidades, pero no se ha alcanzado ningún consenso sobre la fórmula que la facilite, como tampoco se ha encontrado la receta para que los gobiernos abandonen tantos gastos inútiles; es más fácil transformar las piedras en oro.

Lo cierto es que a partir del 1-O pocos dudan de un cambio en el sistema de financiación, con Cataluña, probablemente con Junqueras, como protagonista. El nuevo sistema no tiene por qué ser intrínsecamente perverso y mucho menos para los valencianos, que ahora sí que andan con el déficit y la deuda hasta las orejas. Pero habrá que estar atentos; atentos y unidos. Que por fin, gobierne quien gobierne en Valencia o en Madrid, los valencianos comiencen ya a afilar las armas de la negociación. El cambio en la financiación autonómica empieza en dos semanas y la Comunitat se juega su futuro.