EL PREC CANVIÀ DE LLETRA

Ho dic perque fa anys, quan hi havia més fam que poden tindre molts d'ara, els pobres que anaven cridant de porta en porta de casa per pregar una almoina, molt educadament ho feyen; no demanant diners -, puix ningú ne tenia- sino només un trosset de pa. En això se conformaven. I si els el donaves, besaven el rosegó i se'l posaven en el saquet que duyen penjat en l'esquena. I si els dien: «atra vegà serà, germanet», sense marmolar, se'n anaven. A voltes, si era hora de dinar, més d'una ama de casa li traïa un plateret d'arròs i és quan el pobre, sentat en terra, se'l menjava agraint la caritat. Hui en dia, com tanta misèria ya no ne tenim, pregar, per a que els dones un cantell de pa, ningú ho fa. A lo manco yo no ne veig pel meu poble, ni me'n trobe ningú pel carrer, demanant per a poder pegar un mòs, pero sí qui te para i et diu que li falten tres euros per a poder dinar, 50 cèntims perque té set i l'aigua de les fonts públiques té massa gust a cloro, o euro i mig perque vol tornar a casa en el bús o dos euros per a poder almorzar. Clar que açò últim t'ho pots creure o no perquè, veent-li la cara que té, penses que més que «pa'l pa» serà «pa'l vi» i és quan li dius que no tens diners i que vaja a un atre a fer-li el seu sermonet.

Pero, com sempre hi ha que pronte se li entendrix el cor, li amolla al rumà, chec o algerià lo que li demana. Aixina que fent eixe reclam de pobrea, igual te paren pel carrer, que te demanen a les portes del cine, en l'entrada d'un supermercat o en la de l'iglésia. Els veus casi sempre ben vestits i poc prims i, moltes voltes, dubtes de si és veritat que són necessitats o espavilats que se guanyen la vida sense treballar. Ah, i no digam els - i les- que hi ha que pululen per la capital i quan veuen a un vell passejant a soles, elles entre dos o tres el rodegen, li conten qualsevol història i poc després de fer-li falses carantonyes i d'anar-se'n, se dona conte de que li han furtat la cartera o robat el rellonge o la medalleta que duya penjada al coll. I és que no sempre qui demana té la necessitat de captar per a poder viure. Aixina que vagen vostés en tento si estan carregats d'anys, perque els hi ha cada dia més que van sobrats de poca vergonya per a robar.