PPCV, tocado y hundido

En un ejercicio basado en sensaciones derivadas en diferentes hechos e informaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo, uno puede concluir que el PP en la Comunidad Valenciana y en el resto de España carece de un discurso con cierto interés y tiene muchas posibilidades de fallecer. Sin hacer mucho caso a las últimas encuestas, que también muestran la tendencia de caída de la formación popular, las sensaciones que transmite la historia no auguran nada bueno para el PP. La situación ha entrado en barrena con el mazazo a Zaplana, el gran creador de lo que este partido ha significado en nuestra Comunitat, simulando el final de una película en la que tras salir en los créditos todos los protagonistas con tantos años de fechorías, aparece la palabra RIP. Inicio y final de un partido que ha escrito la historia con letras mayúsculas salpicadas de pasajes dignos de una exitosa serie para Netflix. Rajoy no mueve ficha con las nominaciones de candidatos y Bonig esta comiéndose, como vulgarmente se dice, el marrón de su vida. El futuro es ciertamente oscuro si tenemos en cuenta que la juventud ya no vota a los populares y los votantes más incondicionales ya no encuentran de dónde agarrase a un partido que lo ha visto nacer, crecer y morirse en la ciénaga de la corrupción. Vía libre con motivos de sobra para que la oposición apuntille a los populares, y oportunidad de oro para la formación naranja de Ciudadanos, que con el papel de mero espectador es muy probable que recoja el testigo del votante popular. Queda poco más de un año para las elecciones y no parece que vaya a suceder un milagro que recupere la fe del votante del centro derecha de este país, de esta comunidad. El PP esta herido de muerte, se desangra, le falta oxígeno, fallece. Mientras en Moncloa, Rajoy espera y en Valencia, Bonig, se desespera.