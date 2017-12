LA PEDROCHE Ella es el ejemplo más crudo de que la belleza sigue siendo socialmente necesaria en las mujeres y complementaria en los hombres MARÍA JOSÉ POU Sábado, 30 diciembre 2017, 09:46

La culpa no será de Cristina Pedroche. Ella se aprovecha de su imagen, su popularidad y el machismo que aún perdura en nuestra sociedad. Pero no es quien lo ha creado. El problema real es que la explotación de un buen físico funciona todavía porque el entorno lo permite y lo fomenta. Vivimos en una isla flotante, como ese postre viejuno de clara de huevo a punto de nieve sobre crema inglesa. En nuestro caso, la crema es el machismo. Está en el subsuelo. Riega nuestra existencia. Circula por las cañerías profundas y olvidadas de la ciudad pero sale a la superficie en cuanto presionamos un poco. La responsabilidad de Pedroche es enriquecerse con ello pero la nuestra es mantener el statu quo por mucho que el día 1 de enero nos rasguemos las vestiduras por la retransmisión que una cadena de televisión o otra hacen de las campanadas de Nochevieja.

Ella es el ejemplo más crudo de que la belleza sigue siendo socialmente necesaria en las mujeres y complementaria en los hombres. Lo advertía no hace mucho el Pew Research Center de Estados Unidos. Según sus estudios, el atractivo físico es el primer valor apreciado en las mujeres mientras que en los hombres ese factor ocupa el puesto número seis. En ellos, en cambio, los tres valores más importantes son, por orden, la honestidad, el éxito profesional o financiero y la ambición y el liderazgo.

En las mujeres, la honestidad está en cuarto lugar; la ambición, en quinto y el éxito profesional, en séptimo. En ellas, junto a la belleza, se valora la empatía y la inteligencia. Se me podrá reprochar que mi análisis es muy negativo dado que la inteligencia está en la tríada de valores importantes en una mujer, pero hay que señalar que figura en el último lugar junto a otros dos asociados históricamente con el perfil femenino.

Con esos mimbres, no es posible hacer otra cosa que esperar con cierto desencanto para saber cómo es el vestido que lleva Pedroche mañana en la Puerta del Sol. Lo que debiéramos tener presente es que no es un caso aislado ni el peor. Si revisamos el discurso social sobre estas fiestas veremos a la mujer cocinando, por mucho que ellos ocupen todas las fotos en la gala de las Estrellas Michelin; preocupadas por vestidos, zapatos y maquillaje, aunque después las campañas institucionales las saquen leyendo libros; y jugando con los niños mientras ellos conducen el coche de sus sueños, aunque los anuncios de detergentes ya hayan aprendido la lección y procuren estimular la equidad. Hasta que no entendamos que no son los medios los causantes del machismo sino el altavoz del que existe en el día a día es muy difícil que cambiemos la perspectiva. Ese machismo no es una mera denuncia contra algunos anuncios o algunas declaraciones intempestivas de un político arcaico. Es el fundamento de la mirada que impregna los ojos del maltratador, del abusador o del discriminador. Lo de Pedroche es el síntoma, no el mal.