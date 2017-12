La palabra populismo se ha puesto de moda en la política occidental. Pero como advierten Fernando Vallespín y Máriam M. Bascuñán en el excelente libro que han publicado sobre el tema, es más fácil utilizarla como adjetivo que definirla como sustantivo. El reto conceptual es entender que hay distintas variedades de populismos, que van desde Podemos a Donald Trump, y ser capaces de reconocer los aspectos comunes a todos ellos. No es exagerado decir que sin comprender este fenómeno multiforme, será difícil renovar la democracia liberal y conseguir que siga funcionando como forma de civilización. La lógica más elemental del populismo, explican, es la apelación al sujeto de la democracia, el pueblo, para producir una escisión maniquea entre «el buen pueblo» y «la élite corrupta». El pluralismo y la competencia entre partidos tradicionales se arrinconan a favor de un «nosotros» homogéneo y muy emocional. El líder es aquel que entiende el sentimiento del pueblo, en nuestros días, la sensación extendida de frustración con los representantes políticos, el miedo al futuro y la exclusion del «otro», al que viene de fuera.

En el contexto de una globalización demasiado compleja, acelerada por el cambio tecnológico, la idea de progreso continuado se ha roto para muchos. En medio de este brusco cambio social, la política, al igual que la economía, sufre el fenómeno de la desintermediación, y muta la relación entre gobernantes y electores. Los que ocupan posiciones formales de poder y los expertos no ven reconocida su autoridad y no disponen de la distancia y el aislamiento para conseguirlo. La racionalidad deja paso a los mensajes emocionales, en un expresionismo que lo inunda todo. Es cierto, advierten Vallespín y Bascuñán, que al llegar al poder algunos de estos movimientos populistas se dan cuenta de que la complejidad es un elemento obligado para gestionar, por ejemplo, el Estado de Bienestar o la competitividad de una economía en mercado global.

De este modo, Alexis Tsipras, líder de los antisistema de Siryza, hoy es el mejor aliado de Angela Merkel en Atenas, o la primera ministra Theresa May modera su nacionalismo para no llevar a su sociedad al precipicio a través de un 'brexit' por las bravas. Es decir, los populistas son capaces de representar la insatisfacción pero suelen tener un modelo de cambio que puedan aplicar desde las instituciones liberales una vez las ocupan. Merecería la pena extender el análisis que propone este libro a la situación de Cataluña tras las elecciones del 21-D. Los partidos independentistas han optado por tratar de forma homogénea una sociedad muy plural y dividir la realidad entre los demócratas catalanes, que quieren votar la secesión, y un Estado, supuestamente opresor, que no les deja. En buena medida, la pérdida del sentido de comunidad se compensa con vínculos tan artificiales como potentes.