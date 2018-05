Ponga un BIC en su vida

Qué destino daremos al monasterio de la Roqueta, intervenido para evitar su ruina pero vacío y sin actividad? ¿Se sabe algo de la ampliación del Museo Nacional de Cerámica? ¿Y la Diputación: es consciente de la paralización en que tiene la restauración del monasterio de Llutxent? ¿Tiene alguna iniciativa para restaurar el castillo de Corbera, que ha sido incluido en la 'Lista roja' de Hispania Nostra? ¿El Estado tiene fecha para culminar, después de 30 años, la ampliación del Museo de Bellas Artes? ¿Y el complejo del Carmen: cuándo seguimos con una nueva fase?

Las preguntas se acumulan. La 'sensibilidad' que en las Cortes Valencianas se ha podido ver por el convento de Santo Domingo, a cuenta de su uso militar, destapa la Caja de las Preguntas sobre el uso, la titularidad y la restauración de docenas de bienes culturales y patrimoniales. Y aunque las inquietudes de Compromis solo se mueven a impulsos de la brújula castrense, habrá que recordar que en la Comunidad Valenciana hay Bienes de Interés Cultural de todas la clases -militares, civiles y religiosos- con una inmensa gama de malas situaciones.

¿Hay noticias recientes del monasterio de la Trinidad? Ni el Arzobispado ni la Consellería aportan salidas a una situación dolorosa e incomprensible. Pero tampoco sabemos qué va a pasar con la muralla islámica del Carmen que el alcalde Ribó está obligado a rescatar. El delegado del Gobierno, por su parte, debe estar ansioso por regresar a su casa natural, el Temple, que abandonó hace un montón de años para una reforma que ahora también va a ser visitada por el público. Los Santos Juanes -'covetes' y pinturas- sigue como siempre, sin novedad en su dejadez. Pero tampoco hemos visto que Ciudadanos del Ayuntamiento, desparecida la CAM, se tome la molestia de pedirle al Banco Sabadell la urgente devolución del edificio de la 'Llotjeta', que forma parte del Mercado Central. ¿A qué viene ese olvido tan extraño?

Hay docenas de bienes BIC que se caen a pedazos, abandonados por sus propietarios, privados o públicos. Pero apenas hay un par de inspectores de patrimonio para toda una región que exhibe más de un millar de piezas protegidas, desde escudos a catedrales. En el palacio-castillo de Llutxent, de los Próxita del siglo XIII, Fomento dedicó unos millones a evitar la ruina; pero todo se quedó parado hace años, ante el estupor de un ayuntamiento sin recursos.

Ponga un BIC en su campaña electoral: todos los pueblos quieren tener patrimonio reconocido... Pero luego no pueden hacer lo que sí hace Capitanía, que es mostrarlos generosamente, por encima de lo que la ley manda. En unos casos, no hay personal, en otros falta el presupuesto o las ganas. Y en la mayoría se abre entre semana... y se cierra los sábados y domingos, que es cuando el turista se queda con un palmo de narices. Pero como no hay inspección, ni ganas de inspeccionar... nos metemos con Capitanía, que es lo fácil.