La política líquida Las mociones anteriores no salieron porque los partidos aún tenían ideología y sus principios les impedían votarla MARÍA JOSÉ POU Lunes, 4 junio 2018, 11:31

En España no castigamos a los partidos por la corrupción. El PSOE de González no abandonó el poder por Filesa ni la Convergència de Pujol, por las sospechas sobre su familia. No hay que ir tan lejos para verlo. El PP valenciano ha seguido siendo el partido más votado a pesar del Gürtel. La alternancia política en España, pasada la etapa canovista, se suele producir por un cambio natural de ciclo. Cuando nos cansamos de unos gobernantes que ya no dan mucho de sí, nos dejamos caer en brazos de los contrarios. Y lo hacemos convencidos, no es cinismo. Es el verdadero tic-tac de la política española. Y el cambio tiene su tiempo, su momento y su punto de maduración. Por eso lo que vivimos en Valencia hace tres años, o ahora en el ámbito nacional con la moción de censura, tiene algo de artificial. No es solo el gobierno Frankenstein. Es la aceleración forzada del ritmo ciudadano. El empujarnos a aceptar al contrario cuando aún faltaban unos meses, probablemente no mucho más.

Nos hacen creer que las alianzas, a veces contra natura, de los gobiernos 'todos contra uno' como el del Botànic o el de Sánchez, responden al sentir ciudadano mayoritario y aunque lo sea en términos aritméticos, tiene algo de falaz cuando quienes pactan defienden postulados distintos en temas esenciales que dejan aparcados para lograr el tan ansiado pacto.

En todos los casos, llegado su momento de madurez, seguramente la fruta hubiera caído por sí misma, pero tal como se han producido las cosas es difícil sustraerse a la sensación de que hay cierto truco. Por eso se habla de falta de legitimidad, aunque la Constitución prevea esa forma de acceder al poder y no haya nada ilegal en lo sucedido. La petición de elecciones que algunos están haciendo estos días, como Rafa Nadal, erigido en espontáneo portavoz de buena parte de los españoles, o como ayer en Valencia y en manifestaciones en todo el país, responde en parte a esa incomodidad que produce sentirse violentado. Rajoy y el PP iban a pasar a la oposición de forma natural y en su momento, pero el fin abrupto que hemos vivido nos deja intranquilos y a sus seguidores les queda la amargura de sentir que les han robado el partido con un gol metido con la mano. Lo peor es la sensación de agravio que deja el episodio y que sirve de caldo de cultivo del que no es probable que salga nada bueno. La izquierda siempre cree que la derecha es una usurpadora natural del poder, aun cuando lo gana en las elecciones. Por eso negarán la operación de acoso y derribo a Rajoy orquestada entre un 'yo pondré la guerra' televisivo y algunos partidos con mucha ambición. Las mociones anteriores no salieron porque los partidos aún tenían ideología y sus principios les impedían votarla. El nuevo tiempo, en cambio, ha traído ideologías líquidas que se adaptan a todo. Si aún viviera Zygmunt Bauman diría que lo ocurrido es un claro ejemplo de la nueva política líquida.