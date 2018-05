Todo por el poder

Gobernar se está convirtiendo en tarea fácil: basta con ceder a todas las presiones provengan de donde provengan. Rajoy, al que se le han contado en el último mes trece tajantes afirmaciones sobre la imposibilidad de incrementar las pensiones, ha acabado subiéndolas, pero no para beneficiar a los pensionistas, no, sino para mantenerse un año y medio más en el poder. Unas manifestaciones por aquí, unos cuantos 'trols' tuiteros por allá y un PNV que quiere justificar su apoyo a los presupuestos, aunque el respaldo sea debido a la rebaja del cupo, han conseguido el aumento. El mismísimo ministro de Hacienda casi se enteró por los periódicos y tuvo que cambiar urgentemente un discurso en contra de la subida de las pensiones por otro a favor. Da igual el coste: no sale de los bolsillos de Rajoy, ni de los de Montoro, ni de los de Sánchez. Leo que a Sánchez aún le parece escasa la subida.

No es solo Rajoy. En la Comunitat, acaba de entrar en vigor la renta valenciana de inclusión, que no hay que confundir con la renta valenciana de ciudadanía, que es otra. La nueva, según cifras de la Generalitat, alcanzará a 120.000 beneficiarios que en un par de años se duplicarán. También se pueden considerar beneficiarios las más de 1.500 personas que para implementarla van a contratar los ayuntamientos. 41 millones para estos segundos. Que es mucho o poco dependiendo de con qué se compare: más de 100 millones se destinarán este año a la nueva televisión valenciana. Y eso que la puñetera financiación, culpa de Rajoy, no nos deja gastarnos más.

En cada una de las casas del pueblo, que aunque nadie lo diría siguen llamándose así las sedes del PSPV, se han puesto a informar de la nueva situación de renta de inclusión, que no de la tele, lo que ha conseguido el cabreo de Compromís. Los dos partidos quieren hacer creer a los beneficiarios que si cobran, si alguien les costea piso, luz y agua son ellos y no el adversario. Puro clientelismo. Puro intento de buscar con el dinero de los contribuyentes clientes que paguen con votos. Sectarismo en su salsa.

Se gobierna haciendo caso de los tertulianos de la tele, de los golpes de tuit, de los escraches, de las oenegés, de las manifestaciones. Hasta el ministro de Justicia mete la gamba de forma estrepitosa porque una sentencia no le ha gustado o, peor aún, porque cree que no le ha gustado a la sociedad. Como el PSPV, que también prefiere un «veredicto social» antes que una sentencia de jueces que además puede ser recurrida. Qué miedo dan estos aprendices de Lynch, esta degradación populista, este cobarde seguimiento de la ola.

Hay que mantenerse en el poder como sea, que detrás de mí solo existe el diluvio. Lo que sea por año y medio más; aunque para conseguirlo se acabe desvalijando el erario y minando el equilibrio de poderes de la democracia.