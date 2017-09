PODEMOS, SIN CARETA

Hay quien no hace falta que se quite la careta porque nunca se la ha puesto. El STEPV, por ejemplo, el sindicato nacionalista del sector de la enseñanza, que ayer dejó claro, por si quedaba alguna duda (que no es el caso), cuál es su modelo lingüístico: un único programa para todos los centros escolares, en valenciano, por supuesto. Es decir, una copia de la inmersión catalana que tanto éxito (para los nacionalistas) les ha reportado. Tampoco la fundación Nexe, el 'think tank' de Compromís necesita quitarse careta alguna, todos sabemos de qué pie cojea. Por eso, a nadie puede extrañar que para unas jornadas sobre la nueva RTVV invite al director general de TV3, el valenciano Vicent Sanchis, porque al fin y al cabo ése es su modelo de cadena pública, ideologizada al ciento por ciento, encaminada a ayudar a construir un proyecto 'nacional', que es lo que los nacionalistas pretenden. Pero quien sí se puso una careta durante un tiempo, años incluso, fue Podemos, el partido que no era ni de derechas ni de izquierdas, la formación 'transversal' que venía a superar las clásicas diferencias entre siglas conservadoras y progresistas. ¿Qué queda de todo aquello? En realidad, nada. La victoria de Pablo Iglesias frente a Íñigo Errejón marcó un antes y un después en las filas moradas. Poco a poco al principio y a toda velocidad después, Podemos ha ido virando hasta convertirse en una versión renovada de Izquierda Unida (en cuanto a sus caras, no a sus contenidos). Ante la mayor crisis de la democracia española -exceptuando el golpe del 23-F-, ante el desafío más grave al Estado de derecho, los podemistas se ponen del lado de la secesión, de la ruptura. Y lo hacen no sólo por ir en contra del Partido Popular sino porque su estrategia va más allá. La batalla no es contra los populares sino contra el sistema, contra lo que denominan despectivamente «el régimen del 78». Tratan de derribar el modelo de convivencia surgido con el pacto constitucional entre los herederos del franquismo y la izquierda democrática, los cuarenta años de estabilidad, crecimiento y desarrollo en paz que ha vivido España, una auténtica anomalía en una historia plagada de convulsiones, enfrentamientos y derramamiento de sangre. A Podemos le conviene un escenario de tensión, de malestar ciudadano, de gente en la calle, a ser posible con choques con la policía antidisturbios. Necesita otro 15-M pero duradero, que ponga en jaque a las instituciones, que haga temblar los pilares del Estado del derecho. Un terremoto de los que tiran abajo edificios. Y ese terremoto se llama Cataluña. Iglesias se ha quitado la careta («Visca Catalunya lliure i sobirana!»), y Colau, al sumarse al acto de los alcaldes independentistas y fotografiarse al lado de Puigdemont, también.