Un poco metomentodos sí son

Los murales del salón de Cortes del Palacio de la Generalidad impresionan. Es fácil comprender que llevaran al éxtasis a un presidente alucinado todavía por haber conseguido entrar en la historia de Valencia como era el primer Camps. Pero no debemos confundirnos. Las pinturas de Sariñena y V. Requena son un trabajo de encargo. No muestran la realidad de la institución. Una asamblea de notables que sólo se reunía cuando la corona, crónicamente deficitaria como el Consell de Ximo Puig, necesitaba fondos. Ni la procesión que debían llevar por dentro unos representantes de los tres 'braços' que hasta para conseguir que monarcas motejados de justos (Jaime II), magnánimos (Alfonso II) y humanos (Martín) juraran los fueros tenían que rascarse la bolsa. 48.000 'sous' costó que lo hiciera Jaime I. Y era el fundador.

Lo que desde luego no debieron hacer mucho los procuradores de los distintos estamentos durante todo el periodo foral fue meterse en camisa de once varas, como hacen los diputados de ahora. Entre que, a diferencia de aquellos, funcionan durante todo el año y que necesitan justificar ante el electorado el estipendio mensual que reciben se enfrascan con frecuencia en unos líos tremendos. De esos que te dices: ¿Y esto para qué? Sirva como muestra este botón. Con la sola excepción de Ciudadanos, que se abstuvo, las Cortes valencianas tuvieron los redaños de acordar indicarle a Sanidad cómo debe prevenir la aparición de una enfermedad concreta. Hecho impropio donde los haya. De nada sirvió que uno de los diputados, Juan Córdoba, rogara a sus señorías que no tomaran en consideración iniciativas carentes de «un mínimo soporte científico» como aquella, «llena de buenas intenciones», añadió, pero vacía de «evidencias científicas». Hasta el representante de Podemos David Geffner, que intuyó que debían ser los expertos quienes valoraran «los riesgos y los beneficios» de la práctica que iban a avalar, acabó apoyándola porque, a fin de cuentas, dijo, no se le imponía nada al departamento de Salud. No, qué va. Sólo se le prescribía qué debía hacer para contentar al respetable. Y si sale con barba, San Antón, etc.

Pero es que sin solución de continuidad, como quien dice, el mismo partido que había mostrado un poco de sentido común en esta proposición logró que le aprobaran por unanimidad otra no mucho más juiciosa. Una moción para que la Administración reimplante una línea de autobús suprimida a raíz de la crisis económica. No porque no exista transporte público alternativo, que lo hay, sino porque el existente obliga a los usuarios a hacer trasbordo y no sigue la transiberiana ruta trazada por el grupo que redactó el pedimento. Todo ello sin que el presidente de la institución, Enric Morera, les llamara al orden. Claro que para eso debería estar con los cinco sentidos en el hemiciclo. Y no lo está. Le han exigido que explique qué hizo en la guerra electoral del 2007. Y no es fácil.